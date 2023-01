Volpe in concerto a Pontedera

Arriva da VIVO! Volpe che presenta 'Apocalissi Tascabili', il suo ultimo album uscito lo scorso settembre per ZA Records/Altafonte Italia.

Sono 'Apocalissi Tascabili' quelle porte senza mura attorno. Ostacoli facili da aggirare per loro natura, eppure in un modo o nell’altro, riescono a bloccarci nascondendo il sole. Non possiamo solo attraversare quelle pareti immaginarie: è necessario aprire quella porta che ci separa dalle nostre passioni e dallo stare bene. Sono parole che provengono da un periodo difficile e sono state scritte per ricordarsi di abbattere il muro, di avere il coraggio di aprire quella porta e scoprire cosa si cela dall’altra parte.

Volpe è un animale curioso, incline all’abbandono come forma di scoperta e per questo, tendenzialmente nostalgico. La musica di Volpe si riflette nella persona e nelle parole di Nicola Gaddi. La produzione è poi plasmata anche nelle intuizioni e nel suono di Valentino Monti e Lorenzo Bertoni che sin da subito sono stati scelti per dare al progetto una direzione precisa. Le influenze sono numerose e caotiche: chi è incline alle partenze per natura non può avere radici. Il viaggio parte dalla canzone d’autore, attraversa le zone scure dei beat dance ed arriva anche oltremare, nei dettami della black music, suonata e sudata insieme.