Volterra A.D. 1398: un tuffo nel Medioevo

Domenica 14 agosto 1398. Un salto indietro nel tempo che dal 2022 porta dritti al cuore del Medioevo con la rievocazione medievale 'Volterra A.D. 1398'.

Alle 11.00 l'apertura della festa che durerà fino a notte in un turbinio di duelli, giochi, bandiere, musiche medievali, giullari, dame, cavalieri e tanto altro ancora. E in una cornice, quella del centro storico di Volterra, che non può essere migliore.

Di seguito la locandina del programma: