'Volterra Cioc', Pasqua all'insegna del cioccolato e dell'animazione

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Volterra si prepara a vivere la Pasqua all'insegna del cioccolato e dei dolci. Torna infatti l'appuntamento con 'Volterra Cioc', la tradizionale festa del cioccolato, organizzata da Confcommercio provincia di Pisa e Colleventi, con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e con il patrocinio del Comune di Volterra. In questi tre giorni di festa i visitatori avranno la gustosa opportunità di assaggiare cioccolate di vario tipo e magari di acquistare un bell'uovo pasquale per la gioia del proprio palato o da regalare alle persone care.

Appuntamento per tutti i golosi in piazza San Giovanni. Anteprima dell'evento sabato 8 aprile a partire dalle 17 e poi una full immersion a Pasqua e Pasquetta dalle 9.30 alle 20. Cioccolata di tutti i tipi, ma anche brigidini e intrattenimento, con truccabimbi e laboratorio per bambini (dalle 16 di domenica) e trampoliere e giocoliere lunedì di Pasquetta, sempre dalle 16.