'Volterra Cioc', per una Pasqua dolcissima a Volterra

Sarà una Pasqua dolcissima quella di Volterra con 'Volterra Cioc', la tradizionale festa del cioccolato artigianale organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con CollEventi, la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa e il patrocinio del Comune di Volterra, inserita nel cartellone di Volterra Gusto – XI Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo.

Per le feste di Pasqua, da sabato 30 marzo a lunedì 1 aprile, i visitatori avranno la gustosa opportunità di assaggiare cioccolate di vario tipo e magari di acquistare un bell’uovo pasquale per la gioia del proprio palato o da regalare alle persone care. Per la prima volta sarà la centralissima via Gramsci ad ospitare l'evento che prenderà il via sabato 30 marzo a partire dalle 10, proseguendo con una full immersion domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile, a Pasqua e Pasquetta, dalle 9.30 alle 20. Appuntamento per tutti i golosi nel cuore della città etrusca, dove sarà possibile degustare, acquistare e scoprire il cioccolato artigianale in tutte le sue forme e i suoi gusti nei banchi allestiti per il tradizionale appuntamento.

Cioccolata di tutti i tipi, dolci artigianali e goloserie accompagneranno i visitatori in un viaggio sensoriale adatto a a tutte le età e a tutti i gusti, pronto a offrire una ricca varietà di prodotti, dalle specialità classiche della tradizione cioccolatiera a quelle più originali e innovative.