In arrivo 'Volterragusto', protagonisti il tartufo bianco e i prodotti tipici dell'Alta Val di Cecina

Particolarmente attesa la nuova edizione di 'Volterragusto', la mostra mercato dedicata al tartufo bianco e, in generale, ai prodotti tipici dell'Alta Val di Cecina. L'appuntamento è per gli ultimi due weekend di ottobre (sabato 23 e domenica 24 ottobre e da sabato 30 ottobre a lunedì 1 novembre) con le eccellenze enogastromiche del territorio, dal vino all'olio, dai salumi ai formaggi. E, per non farsi mancare niente, anche il cioccolato. La cornice poi è la tra le più suggestive: la piazza dei Priori in pieno centro storico.