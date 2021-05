Volterra, la città e il manicomio: visita guidata

Domenica 13 giugno. Visita guidata: Volterra, la città e il manicomio



Ore 10.45 appuntamento al parcheggio dell'ospedale di Volterra.



Storie e racconti dall'ex ospedale psichiatrico più grande d'Italia, visita ad alcuni dei 40 padiglioni ormai in disuso del manicomio di Volterra. Arrivavano molti malati da tutta Italia, nel 1939 ospitava 4.800 persone. I partecipanti conosceranno NOF4, la vita e l'arte di Fernando 'Oreste' Nannetti, un ragazzo che fu riconosciuto come il portavoce della dignità umana.

La visita all'ex ospedale psichiatrico sarà a cura di City Grand Tour e dell’Associazione Inclusione Graffio Parola Onlus.



Ore 13.00 Termine della visita guidata e partenza per il centro di Volterra.

Ore 13.30 appuntamento in piazza dei Priori per consigli su dove pranzare: ristoranti o prati per pranzo al sacco.

Ore 15.15 appuntamento in piazza dei Priori per una visita guidata di Volterra (solo esterni).



Gioiello d’arte etrusca, romana, medievale e rinascimentale, la città di Volterra domina la Val di Cecina fino al mare da un colle di 550 metri s.l.m. Qui la storia ha lasciato il segno con continuità, attraverso testimonianze artistiche e monumentali che i partecipanti potranno ammirare passeggiando per le vie del centro, come la Cattedrale, il Palazzo dei Priori, il Teatro Romano o l’Acropoli Etrusca. Volterra, con il suo paesaggio incontaminato, è una città da scoprire a poco a poco, con le sue atmosfere, i contrasti, il pulsare di una civiltà e una cultura che la rendono unica al mondo.



Ore 17.30 partenza per Fattoria di Fibbiano

Ore 18.00 Arrivo a Fibbiano per visita della cantina e una degustazione/aperitivo di tre dei loro vini (€ 15,00 per persona. Facoltativo, durata circa 1 ora).



Quando: Domenica 13 giugno ore 10.45

Dove: parcheggio dell'ospedale di Volterra

Quanto: Mezza giornata € 12,00; € 6,00 sotto i 12 anni; gratuito sotto i 5 anni; Tutta la giornata € 24,00; € 12,00 sotto i 12 anni; gratuito sotto i 5 anni. Costo per la visita della cantina e aperitivo/degustazione di 3 vini alla Fattoria di Fibbiano (€ 15,00 p.p. facoltativa).

Durata: circa 2 ore circa ogni visita guidata.



PRENOTAZIONE obbligatoria citygrandtour@gmail.com scrivendo un numero di telefono di riferimento e numero di prenotati.

