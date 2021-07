Torna The Volterra Project

Dopo un interminabile periodo in cui socialità e creatività sono rimaste sospese, dal 16 al 25 luglio, the Volterra Project, Summer Guitar Institute (www.volterraguitar.org) è entusiasta di presentare una edizione dal vivo e aprirà le porte della sua 15a edizione a un selezionato gruppo di musicisti di talento provenienti da tutto il mondo per partecipare ad un progetto formativo che il Classical Guitar Magazine, una delle più importanti riviste internazionali dedicate alla chitarra classica, ha definito nel suo numero di giugno 2018 in una sola parola: "rivoluzionario"!

Dalla sua fondazione nel 2007 il Volterra Project ha creato uno spazio in antitesi al moderno concetto di consumo di un prodotto che mira a una gratificazione immediata ma superficiale, in cui l'arte è meno importante del suo involucro, il consenso è più importante dell'originalità e della creatività, la velocità è più importante della profondità.

In direzione ostinata e contraria a questo, il Volterra Project ha proposto un esperimento non competitivo in cui questa prospettiva viene capovolta, dove chitarristi provenienti da tutto il mondo possono riconnettersi con l'arte in un ambiente di ispirazione reciproca e crescita personale, sperimentando un modo completamente diverso di fare arte e musica.

Negli ultimi quindici anni il Volterra Project ha portato a Volterra più di 160 studenti provenienti da 30 Paesi, 20 chitarristi di fama internazionale e 30 musicisti e professionisti nel campo della “business of music” e della fisiologia della musica.

Concerti:

17 luglio ore 21:30

Sala del Maggior Consiglio, Palazzo dei Priori (Volterra)

Nella bottega del caffè

Antigoni Goni e Maarten Vandenbemden

musiche di Legnani, Mertz, Brahms e Granados

Ingresso libero

18 Luglio ore 21:30

Festival Internazionale del Teatro Romano, Teatro Romano (Volterra)

Piazzolla 100

Giampaolo Bandini – Cesare Chiacchiaretta, duo

Concerto Interamente dedicato alle composizioni di Astor Piazzolla in occasione del centesimo anniversario della sua nascita

Biglietti e informazioni: https://www. teatroromanovolterra.it/ Spettacoli/209/piazzolla100- omaggio-ad-astor-piazzolla-. aspx