Volterra Project Trio

Sabato 16 luglio alle ore 21, nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo dei Priori a Volterra, concerto di chitarra classica di apertura della XVI edizione di The Volterra Project con Antigoni Goni, Dušan Bogdanovi?, Cedric Honings, Luca Isolani e Maarten Vandenbemden. Musiche di Enrique Granados, William Walton, Beatles e di Dušan Bogdanovi?. Sarà anche eseguita in prima mondiale la 'Suite Homenaje' di Christian Cruz, vincitrice del VP Composers Grant del 2020. Entrata Libera.

Il The Volterra Project è un esperimento di eccellenza per l’insegnamento della chitarra classica unico nel suo genere e internazionalmente riconosciuto. Dal 2007 riunisce ogni estate in un agriturismo vicino a Volterra studenti provenienti da tutto il mondo per seguire un percorso formativo a 360 gradi. In questa edizione la chitarrista greca Antigoni Goni sarà affiancata nell’insegnamento delle masterclasses di chitarra dal chitarrista e compositore serbo Dusan Bogdanovic, oltre che da Luca Isolani, napoletano, e Maarten Vandenbemden, belga; i corsi di fisiologia della musica saranno tenuti dall’educatrice belga Michèle Swennen; i seminari d Business of Music da Orla McDonagh. Acting coach è il riminese Gianluca Reggiani Per informazioni: info@volterraguitar.org