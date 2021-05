Volterra, tra arte e natura

Situata sulle alture della Val di Cecina, Volterra affascina i visitatori per i suoi paesaggi pieni di verde e per le ricchezze artistiche lasciate in eredità dagli Etruschi, dai Romani e dal Medioevo. Gianmarco Cinini, guida turistica abilitata sul territorio di Pisa e Provincia, propone una visita guidata in cui, partendo dalla celebre Piazza dei Priori, verranno mostrati la Cattedrale e il Battistero, entrambi del XII-XIII secolo, nella retrostante Piazza S. Giovanni. Verranno poi descritti i resti del Teatro Romano del I secolo D.C. situato in località Vallebuona, dove potrete godere di uno splendido paesaggio. Ci dirigeremo infine alla Porta all'Arco, risalente all'epoca etrusca, della quale verranno svelati curiosi aneddoti.

Il tour viene proposto nei giorni 22-23 maggio e ha durata 1.15h. Il costo del servizio di guida è 15 euro a persona, gratuito per i bambini fino a 11 anni. Il costo del biglietto per accedere al Teatro Romano è 7 euro. Per informazioni, orari del tour, prenotazioni contattate Gianmarco 3468452439. Si prega di prenotare con un giorno di anticipo. La visita guidata necessita della partecipazione minima di due persone adulte.

