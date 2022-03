La 'Rigenerazione umana' di Volterra22 si apre con Vinicio Capossela

Il concerto di Vinicio Capossela con la Compagnia della Fortezza inaugura, il 2 aprile, l’anno di Volterra prima Città toscana della cultura, sotto il segno della 'Rigenerazione umana', tema scelto per lo sviluppo del percorso progettuale che si esprime nel programma di Volterra22.

Il primo appuntamento non è solo un concerto, ma un vero incontro artistico e culturale tra due realtà che hanno scelto di mettere al centro del loro percorso di ricerca l’essere umano. Questa condivisione di esperienze trova espressione sabato 2 aprile alle 18 in Piazza dei Priori quando sul palco Capossela, accompagnato da Armando Punzo e dagli attori della Compagnia della Fortezza, realizzerà 'Voglio sognare un uomo', concerto event specific realizzato ad hoc per Volterra22: un 'pezzo unico' non più ripetibile che mescolerà le esperienze, il repertorio e il sentire degli artisti coinvolti. La Compagnia della Fortezza per esempio, attingerà dallo spettacolo cult Hamlice - saggio sulla fine di una civiltà (Ubu miglior regia), portato in scena nel 2010.

Il concerto in piazza sarà preceduto alle 15 da una prima parte di spettacolo all’interno del Carcere di Volterra che vedrà protagonisti sempre Capossela e la Compagnia della Fortezza (posti limitati ingresso su autorizzazione). Segnerà simbolicamente l’avvio di Volterra22 a riconferma degli oltre trent’anni di esperienza in percorsi culturali nel carcere. Proprio poche settimane fa è stato avviato il bando di gara per lo studio progettuale del Teatro stabile che sarà realizzato all’interno della casa circondariale, aperto anche al pubblico esterno.

Il concerto vedrà anche la partecipazione di Giovanni Truppi, con il quale Vinicio Capossela si è esibito in duetto al Festival di Sanremo in 'Nella mia ora di libertà', un famoso brano di Fabrizio De Andrè che tocca, tra gli altri, il tema del carcere. Il calendario completo di Volterra22 sarà annunciato in occasione di una conferenza stampa che si terrà martedì 29 marzo alla presenza del Presidente della Regione Eugenio Giani (ore 12.30, Regione Toscana).