Al Bagno Europa a Tirrenia la terza tappa di 'Un volto X Fotomodella'

Terza tappa del concorso nazionale 'Un Volto X Fotomodella', giunto alla sua 38ª edizione, nella splendida location del Bagno Europa a Tirrenia

Quest'anno per la prima volta nella sua lunga storia, la finale nazionale da sempre svoltasi a Fiuggi sbarcherà a Pisa con la finale nazionale in programma il 10 settembre al Porto di Pisa, evento patrocinato del Comune di Pisa. Ospite della finalissima Cristiano Militello.

LA SERATA. A presentare la tappa del concorso di moda, Leonardo Ghelarducci che sarà affiancato nella conduzione da Ilaria Belli. La direzione artistica del concorso anche quest’anno è affidata a Sara Jo Pereira Mariotti della scuola di portamento e Bon Ton Anastacia Fashion che curerà le coreografie delle ragazze in gara.

GIURIA. Ricca di personaggi la giuria della seconda tappa. Madrina della serata la stilista Helena Romanova, Silvia Soldateschi, ex Miss Bagno La Pace, Angela Vannucci presidente di Mani Attive, Carlo Esposito di Exit Produzioni e Antonio Tognoli direttore di www.pisanews.net. Le ragazze in gara verranno giudicate con un punteggio da 1 a 5 per il portamento, l'espressione facciale e la bellezza. Le uscite saranno in abito elegante, casual t-shirt e jeans ed in costume.

MAKE UP E HAIR STYLIST. Per quello che riguarda l’HairStyle sarà curato da Gianni Graziano ed Elena, mentre Elios Communication Agenzia di comunicazione di Milano e Agenzia per Hair and MakeUp che viene rappresentata da Elena Bardelli di Pisa. Il service è affidato a Stefano Papucci.

Per info e prenotazioni riguardo alla cena spettacolo contattare 333.5265193. Euro 25.