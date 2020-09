'Un Volto Per Fotomodella': finalissima regionale

Andrà in scena giovedì 3 settembre a partire dalle ore 21.30, la finalissima regionale del concorso di bellezza 'Un Volto Per Fotomodella' nella splendida location dell’Imperiale Restaurant in vista alla splendida Terrazza Belvedere a Tirrenia. In palio per le più belle selezionate dalla giuria la Finale Nazionale in programma 10, 11, 12 e 13 settembre presso le Terme di Fiuggi.

A presentare la serata il iLeonardo Ghelarducci, affiancato da Rebecca Goetzke. Madrina del concorso e ospite della serata Marcia Sedoc, colei che ha creato il gruppo delle ragazze del Cacao Meravigliao'. Nel corso della serata ci delizieranno con la loro voce Serena Rigacci, cantante pisana reduce da grandi successi all’estero e Mark Cucchelli. La direzione artistica del concorso è affidata a Sara Jo Pereira Mariotti. Immortalerà la serata con i suoi scatti Plinio Neri, fotografo ufficiale della manifestazione.

Chi toglierà lo scettro a Rebecca Ricetti, reginetta in carica che lo scorso anno ha trionfato al Porto di Pisa?. Le ragazze in gara: Alessandra Cinotti, 17 anni, Alice Benedetti, 16 anni, Alissia Magnante, 19 anni, Chiara Baudone 14 anni, Chiara Nicchia, 14 anni, Chiara Scarparo, 15 anni, Chiara Suin, 16 anni, Federica Zardo, 15 anni, Francesca Giannettoni, 17 anni, Gabriella Pacini, 18 anni, Ginevra Eschiti, 22 anni, Giorgia De Milito, 16 anni, Greta Mesiti 14 anni, Lavinia Turini, 16 anni, Luna Ribeiro, 18 anni, Mara Elena Modoran, 15 anni, Martina Baldi, 19 anni, Martina Vagelli, 14 anni, Nicole Falco, 16 anni, Perla Savatteri, 15 anni, Sara Petrozzino, 16 anni, Sarah Avantaggiato, 15 anni, Sveva Mugnaini, 15 anni, Veronica Romolimi, 14 anni, Viviana Contini, 17 anni, Kamila Biceri, 14 anni.

Madrina della giuria di giovedì 3 settembre Alice Fedi, vincitrice nazionale a Fiuggi 2019, oltre a Sandra De Jesus, che porta avanti da anni un associazione Pro Amazzonia, Eleonora Melosi, indossatrice, Antonia Nicoletti, stilista Made In Italy, Jessica Zagaglia, insegnante di ballo, Edoardo 'Il Capitano' influencer, Stefano Bini, presentatore, Biagio Silvestri, stilista di moda, Andrea Valtriani, giornalista de La Nazione e Gaetano Alaimo, direttore di New Tuscia e l’attrice Serena Martinelli. A coordinare il tutto Alessia Aiello, Responsabile per la Toscana del concorso