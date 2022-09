'Un Volto X Fotomodella', la finale per la prima volta sul litorale pisano

I giorni giovedì 8, sabato 9 e domenica 10 settembre Pisa e il suo litorale saranno il palcoscenico in cui si assegnerà il Premio alla Moda 'UN VOLTO X FOTOMODELLA'. A contenderselo circa 40 ragazze provenienti dalle selezioni regionali di tutta Italia.

Un'occasione anche per la città che per tre giorni sarà il set in cui queste ragazze si muoveranno insieme a fotografi, videomakers, parrucchieri, truccatori, giornalisti e staff organizzativo. Saranno infatti realizzati servizi fotografici, videoclip e interviste tra le bellezze artistiche e paesaggistiche del nostro territorio con un giro in battello e un giro in auto d'epoca che attraverserà tutto il litorale. Il tutto culminerà con la serata finale in programma il giorno sabato 10 settembre presso il Porto di Marina di Pisa. La giornata inizierà con l’allestimento tecnico dell’area, impianto audio e luci, Ledwall, gazebo ad uso camerini, sedute etc (sarebbe opportuno avere la disponibilità dell’area spettacolo almeno dal pomeriggio precedente per iniziare tali allestimenti). Nel pomeriggio preparazione e prove generali. L’accesso all’evento sarà comunque libero e gratuito per la cittadinanza, all’esterno dell’area centrale transennata.

Lo spettacolo vedrà naturalmente le concorrenti come protagoniste assolute attraverso le classiche uscite di gara in abito e costume, ma non solo. Saranno anche proiettate le clip video promozionali del nostro territorio e del Porto in particolare, realizzate dall’Associazione Mediterranea Music che stanno anche girando nella pagina ufficiale di Marenia Nonsolomare.