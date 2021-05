Torna 'Un volto x fotomodella': prima tappa al Pontile 102 sul Viale D’Annunzio

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Dopo lo stop forzato legato all’emergenza epidemiologica torna il concorso nazionale di bellezza 'Un Volto X Fotomodella', giunto alla sua 37ª edizione che si presenta in una nuova veste e con Michele Ammannati nuovo responsabile della Regione Toscana. Tante novità con la conferma della direzione artistica affidata a Sara Jo Pereira Mariotti, ma anche una new-entry, Jessy Trainer, insegnante di ballo, presente per tutte le serate che coordinerà i balli coreografici delle modelle in gara. Presenterà le tappe del concorso di moda, il modello Leonardo Ghelarducci. Plinio Neri infine immortalerà i migliori momenti salienti con le sue foto esclusive.

ISCRIZIONI APERTE. In questi giorni sono aperte le iscrizioni al concorso alle ragazze tra i 14 e i 29 anni. Ci si può iscrivere registrandosi sul sito ufficiale del concorso www.unvoltoxfotomodella.it oppure contattando il responsabile del concorso al 335.6725694 o scrivendo all’indirizzo micheleammannati@gmail.com. Altro modo per poter interagire i social con le pagine Facebook, Instagram, Twitter e YouTube del concorso Un Volto X Fotomodella - Toscana.

PRANZO DURANTE LO SPETTACOLO. L’organizzazione è già pronta per la prima tappa della stagione che si terrà domenica 6 giugno a partire dalle ore 13 presso la rinnovata location all’aperto del coworking Nest2Hub, il Pontile 102 sul Viale D’Annunzio a Pisa, con pranzo-spettacolo che si svolgerà durante la sfilata di moda organizzato dal Tuscany World Food dello Chef Gianluca Giannini. L’inizio è fissato per le ore 13, La prenotazione è obbligatoria da effettuare su www.evenbrite.it oppure chiamando il 335.6725694.

Menu della prima tappa. Pennette agli scampi, frittura calamari, gamberi e patate e carciofi fritti, acqua, vino e dolce della casa al cucchiaio. Euro 20.

LA PRIMA TAPPA. Nella prima tappa Leonardo Ghelarducci sarà affiancato nella presentazione dall’attrice Serena Martinelli reduce dal film con Alessandro Paci e Massimo Ceccherini. Ospiti due bellissime voci emergenti della musica: Sonia Pasquini e Martina Niccolai che allieteranno il pomeriggio al Pontile 102 dei presenti. Durante la tappa le ragazze sfileranno in costume, abiti eleganti e casual del negozio di moda 'Namaste' di Denise Semboloni e saranno pettinate dallo staff di Patrizia Cenci di Femminissime di Navacchio. Il service della prima tappa è affidato a Stella Sciara e Nicola Palmiero.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...