Concerto di Pasqua online di 'W la banda!'

La formazione giovanile all’interno della Filarmonica Municipale G.Puccini di Cascina, 'W la banda!', organizza per sabato 3 aprile alle ore 21.15 la trasmissione in streaming online sul canale YouTube del maestro Simone Orsini il concerto per festeggiare i primi 5 anni di attività del gruppo. Il programma sarà composto da video di vecchi concerti e da alcuni brani registrati a distanza in queste ultime settimane.