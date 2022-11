'Waiting for Juliet' al Teatro Sant'Andrea

WAITING FOR JULIET

di e con Adrian Hughes, Alberto Ierardi, David Thomas, Giorgio Vierda.



Sabato 5 novembre ore 21.15 presso il Teatro Sant’Andrea

Let’s go.

We can’t.

Why not?

We’re waiting for Juliet.

Uno spazio vuoto. Quattro uomini. Aspettano l’attrice che deve recitare nel ruolo di Juliet. Che non arriva. Si ritrovano dunque a interpretare il capolavoro shakespeariano di Romeo e Giulietta al meglio delle loro possibilità, tra errori goffi e divertenti e insperate abilità interpretative.

Una revisione del capolavoro shakespeariano, vista attraverso la lente distorta dello stile del Teatro dell’assurdo e del suo pupillo, Samuel Beckett.

Una coproduzione La Ribalta Teatro /The English Theatre Company



SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE



Biglietti€13 intero€9 ridotto (studenti, soci Teatro Sant’Andrea e La Ribalta Teatro).

I biglietti possono essere acquistati solamente tramite il seguente link:



NON POTRANNO ESSERE ACQUISTATI ALL’INGRESSO

Ph Enicko Lorinczi