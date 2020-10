'Walk+food+know'

Nella cornice di Monte Castellare la Domenica inizia con una passeggiata accompagnata lungo una comoda strada sterrata tra la vegetazione tipicamente mediterranea dei Monti Pisani che conduce alla Villa Bosniaski, meglio nota come Villa del Polacco, fatta costruire nell’Ottocento da Sigismondo De Bosniascki, medico e paleontologo polacco, in cui vi aveva fatto allestire anche un museo privato dei suoi reperti fossili e carboniferi. La Villa, oggi inagibile, è circondata da un giardino che si sviluppa fino a una terrazza naturale da dove è possibile vedere il panorama della città di Pisa, fino al mare. Rientrando alla Base presso il Centro Visite di Monte Castellare.

Di ritorno al Centro Visite Monte Castellare ci attenderà lo Staff del Birrificio La Staffetta con una merenda della loro birra artigianale Staffetta in bottiglia abbinata ad un piatto preparato dall'Associazione Mirtillo Ganzo, che coltiva mirtilli, more e tanti altri alberi da frutto con metodo biologico. A seguire un interessante e curioso laboratorio sulle materie prime per la birrificazione.



PROGRAMMA

Ore 11:00 Ritrovo e Check-in Centro Visite Monte Castellare

Ore 11:15 Partenza passeggiata accompagnata

Ore 12:45 Rientro Centro Visite Monte Castellare

Ore 13:00 Merenda

Ore 15:00 Laboratorio



Lunghezza Totale(km): 2,5

Difficoltà: FACILE

Sviluppo percorso: Ad anello

Info: Monte Castellare +39 348/ 4508519



PARTECIPANTI: MASSIMO 30

Prenotazione Obbligatoria: Compilando il modulo indicato nel Sito Web.