Walk+Qi gong

Nella cornice di Monte Castellare, Partendo dal Centro Visite guidati dalla Dott.ssa Elena Bizzarri una passeggiata condurrà i partecipanti allo spazio erboso di Villa Bosniaski. Qui sarà introdotto un approccio alla pratica del Qi gong per armonizzare il QI degli organi. Il Qi gong può essere definito come una disciplina originaria della Cina che prevede l’esecuzione di esercizi fisici associati al controllo della postura, del respiro e della mente. Al ritorno l’Aperitivo Conviviale di Montecastellare concluderà l’evento.



PROGRAMMA

Ore 10:15 Ritrovo e check-in Centro Visite Monte Castellare

Ore 10:30- 11:00 Camminata a Villa Bosniaski

Ore 11:00-12:00 Qigong

Ore 12:00 – 12:30 Camminata al Centro Visite

Ore 12:30 -13:00 a chiusura Degustazione di Miele e Formaggio e Vino di Montecastellare in collaborazione con Bee Change



PARTECIPANTI: minimo 10 massimo 20 con prenotazione obbligatoria su questo link:https://www.asdarcadia.com/21-novembre-2021-walkqi-gong/



DETTAGLIO INFORMAZIONI

Percorso totale cammino 6Km andata e ritorno

Difficoltà: FACILE

Equipaggiamento: scarpe da trekking/tennis

Info: +39 348 45 08 519



La quota comprende:

Passeggiata guidata

Seduta di Qigong

Aperitivo



Costo: €10

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...