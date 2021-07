Sabato 24 luglio, a Vecchiano, la Podistica Rossini organizza a partire dalle 18.00 la prima edizione della 'Vecchiano Walk & Run', corsa podistica non competitiva, leggera e divertente, di 8,5 chilometri e di 4,5 chilometri. Due quindi i percorsi: il primo si snoda sul tracciato dell’anello di Vecchiano, mentre il secondo ha un'andatura pianeggiante. L'evento è anche il primo Memorial in ricordo di Domenico Marco Verdigi, giovane sangiulianese che il 21 agosto 2004 per strappare alla furia delle onde due bambini perse la vita. Il ritrovo è in piazza Giuseppe Garibaldi; sono previsti gadget per tutti i partecipanti e saranno disponibili accompagnatori per i gruppi di camminatori. Si ricorda a tutti i partecipanti l’obbligo di compilare il modulo di auto dichiarazione Covid-19, scaricabile al seguente link: Autocertificazione_Vecchiano-1

