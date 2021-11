Walk+swim con Walking-life

III° appuntamento di WALK+SWIM. Per tutto l’anno una volta al mese allenamento di camminata e fitwalking sul litorale pisano con nuotata. Fare il bagno nei mesi freddi aumenta le difese immunitarie, migliora le facoltà cognitive, impedendo o rallentando l’insorgere di processi di decadimento della memoria (Alzheimer) e fa bene al cuore»!



Appuntamento inserito nelle attività sportive WALKING-LIFE dell’a.s.d. a.p.s. Arcadia, da Novembre aperto a tutti.



Punto di ritrovo e partenza: Marina di Pisa, Bar LA ROSA DEI VENTI alle ore 11:00



Allenamento di 8Km totali.



I° step di allenamento di 4 km – tuffo/bagno



II° step di allenamento ritorno al punto di partenza.



Consigliato da portare:



– 1 thermos con una bevanda calda;



– accappatoio o asciugamano, cuffia di silicone e cambio indumenti intimi.



No è necessario possedere il Green Pass.



Attenersi alle precauzione di legge anticovid distanziamento durante l’allenamento di minimo 1 mt. Indossiamo la mascherina nei punti di ritrovo/partenza ed arrivo.



Partecipazione a offerta libera per il Centro Parco visite Montecastellare gestito dall’associazione in località Asciano Pisano San Giuliano Terme, eventuali donazione possono essere effettuate tramite Paypal al seguente link: https://www.paypal.com/donate/…



Per info sul Centro: https://www.asdarcadia.com/montecastellare/