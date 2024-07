Tra guerra e contrabbando: viaggio nella Coltano nera degli anni '40

Storie di guerra e contrabbando nella Coltano degli anni '40: venerdì 5 luglio Acquario della Memoria porta il suo walking cinema nel borgo pisano. Una passeggiata coinvolgente con videoproiezioni e racconti sonori per immergersi nel periodo tra la fine della guerra ed il 1947, quando la pineta e le aree verdi fra Pisa e Livorno diventano teatro della più vasta area fuorilegge della penisola. Qui si incrociano le vicende di soldati, disertori, ragazzini senza famiglia e contrabbandieri, e quelle dell’enorme campo di prigionia di Coltano fra i cui detenuti ci furono personaggi che poi diventarono popolari come Dario Fo, Walter Chiari, Raimondo Vianello, mentre il famoso poeta Ezra Pound era confinato in una gabbia speciale a Metato. Dilaga anche il fenomeno della prostituzione: molte le povere donne che, spinte dalla miseria, hanno seguito l’avanzata degli Alleati dal Sud.

L'iniziativa si svolge nell'ambito del multiforme “110 Hertz” festival, ed è pensata in continuità con i progetti itineranti di Acquario della Memoria “Pisa Walking Stories” realizzati in collaborazione con l’Università di Pisa, il Cai-Pisa, l’Anpi, e supportati da Fondazione Pisa e dalla Regione Toscana. Appuntamento alle 19.30 alla Villa Medicea, i partecipanti riceveranno delle speciali cuffie wifi silent disco e passeggeranno in un reticolo di sentieri, prati e boschi alla ricerca delle tracce lasciate da queste storie di guerra, prigionia e contrabbando, per terminare all’imbrunire con proiezione finale sulla facciata della Villa. Ai suoni ed alle storie si combinano musiche d’epoca e la colonna sonora originale di Francesco Bottai.

Biglietto a 12 euro valido anche come ingresso giornaliero per gli altri eventi del festival, info e prenotazioni su www.acquariodellamemoria.it, al 371-6520416, oppure contattando il Festival 110 Hertz, www.110hertzfestival.it, posti disponibili fino ad esaurimento cuffie.