Palazzo Blu, nuovo incontro della rassegna scientifica 'Warning'

La relazione tra scienza e innovazione è il tema al centro dell'incontro di mercoledì 15 febbraio della rassegna 'Warning', che si terrà a Palazzo Blu e che avrà per ospiti Giorgio Sirilli, economista e dirigente di ricerca del CNR, esperto di economia del progresso e indicatori della scienza e della tecnologia, e Fernando Ferroni, professore ordinario e direttore dell'area di Fisica presso il Gran Sasso Science Institute fino al 2022.

In anni recenti molti economisti hanno messo in discussione la capacità delle innovazioni tecnologiche di sostenere lo sviluppo dell'economia, secondo questi economisti i frutti delle innovazioni tecnologiche sono già stati raccolti e diventeranno più difficili ulteriori espansioni. Altri economisti, al contrario, affermano che grazie alla Scienza sarà possibile raccogliere nuovi frutti, oggi impensabili: le nuove conoscenze scientifiche e le innovazioni tecnologiche associate avranno cioè la capacità di cambiare la vita nel prossimo futuro in modo profondo.

I nodi intorno al rapporto tra scienza e innovazione saranno trattati dai due relatori nell'incontro, che è aperto al pubblico in auditorium e viene anche trasmesso in diretta streaming sui canali social di Palazzo Blu (facebook e youtube) e sul sito warnig.palazzoblu.it con inizio alle 15.30.