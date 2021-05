Clima e oceani, cambiamenti minacciosi: appuntamento con 'Warning'

Nel 21° secolo, a causa del riscaldamento globale, gli oceani subiranno un cambiamento profondo. Vedranno un aumento delle temperature e del loro livello, insieme ad una crescita della loro acidificazione, in contemporanea alla diminuzione della fauna marina. Il prossimo evento della rassegna ‘Warning’- che sarà in diretta streaming lunedì 17 maggio (ore 15) – è dedicato al rapporto tra clima e oceani, per inquadrare i cambiamenti minacciosi a cui stiamo andando incontro, tra scioglimento dei ghiacci, innalzamento delle acque, biosfera marina modificata in modo strutturale e permanente e terre che scompaiono.

Elisabetta Erba, geologa e professore ordinario all’Università degli studi di Milano e Carlo Barbante, ordinario di chimica all’Università Cà Foscari di Venezia, sono i protagonisti dell’ultimo evento, per l’edizione 2020 – 2021 della rassegna, che potrà essere seguito dalla pagina facebook e dall’account youtube di Palazzo Blu.

La rassegna Warning giunge quindi al termine non senza tracciare un breve bilancio. Nei mesi ha dato vita a una community a cui, oltre al pubblico che ha seguito le dirette, hanno partecipato 183 classi – da tutta la Toscana - con 3300 studenti che sono stati parte attiva nel proporre domande ai tanti relatori esperti che si sono alternati. Molti ragazzi, circa 2400, seguendo gli incontri hanno acquisito i crediti dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. È stato determinante anche il ruolo degli insegnanti – hanno partecipato in 156 – alcuni, attraverso la rassegna, hanno potuto fare aggiornamento nei molteplici ambiti scientifici affrontati.

Le dirette streaming – che possono essere riviste dall’account youtube di Palazzo Blu – hanno registrato, settimana dopo settimana, numeri sempre crescenti, con una media di 2500 visualizzazioni a evento su facebook, e di 3000 su youtube.

Warning, nata da un progetto di INFN, si è caratterizzata per una forte interdisciplinarietà nell’ambito delle materie scientifiche di maggior impatto in ambito scolastico e che suscitano grande attenzione e curiosità nel pubblico.

La rassegna è stata realizzata in collaborazione con Palazzo Blu e con il sostegno di Fondazione Pisa.