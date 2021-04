'Meraviglie e insidie dallo Spazio' in diretta streaming

Tempeste solari, meteoriti ma anche detriti spaziali: un rischio per la popolazione e per le grandi reti e infrastrutture a terra. Il cielo stellato è una fonte continua di meraviglie ma a volte può anche essere sorgente di rischi. Il cielo, inteso come Spazio, con le sue meraviglie e le sue insidie è al centro del prossimo evento della rassegna Warning, previsto in diretta streaming per venerdì 16 aprile (ore 15.00) con ospiti due relatrici entrambe matematiche ed esperte di meccanica celeste e tecnologia dello spazio. Sono la professoressa Alessandra Celletti, ordinaria di fisica matematica all’Università di Roma Tor Vergata – l’asteroide n. 117539 porta il suo nome – e Laura Faggioli, ricercatrice all’ESA/NEO Coordination Centre a Frascati (Roma).

I rischi che provengono dallo Spazio possono essere di origine naturale, come le tempeste solari, i meteoriti, gli asteroidi oppure di origine umana, dovuti alla gran quantità di “detriti spaziali” come i satelliti non funzionanti, i frammenti di satelliti e di vettori, solo per citarne alcuni.

La Terra subisce un bombardamento continuo di corpi solidi provenienti dallo spazio interplanetario, la cui massa complessiva è valutabile intorno alle 100.000 tonnellate annue. I pericoli maggiori vengono dai corpi spaziali che orbitano nei paraggi del nostro pianeta: fra essi sono stati classificati circa 9600 asteroidi e 82 comete. La loro frequenza di collisione con la Terra varia a seconda delle loro dimensioni: per quelli grandi tra i 5 e i 10 metri la probabilità è di un evento all’anno, mentre per quelli di circa 50 metri è di uno ogni 1000 anni; occorrono almeno un milione di anni per avere un impatto con oggetti di 1 km e 10 milioni di anni per un impatto con oggetti di 5 km. Numeri rassicuranti? Non proprio se si considera che la probabilità nell’arco di una vita di perire a causa dell’impatto di questi oggetti è maggiore di quella relativa alla morte in un incidente aereo.

Nell’evento del 16 aprile le due relatrici daranno al pubblico gli strumenti scientifici per inquadrare correttamente questi fenomeni.

Warning è un progetto di approfondimento scientifico e divulgativo, rivolto alle scuole e al pubblico. Una iniziativa ideata e curata da Franco Cervelli, Sandra Leone ed Enrico Mazzoni dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) di Pisa e realizzata grazie alla collaborazione di Palazzo Blu e con il contributo di Fondazione Pisa.