WE PLANET è il titolo della mostra personale itinerante dell'artista Giusi Velloni.

La terza tappa prevede l’apertura della mostra il 1 giugno 2022 nella Saletta del Giudice Conciliatore a Plalazzo dei Priori Volterra (PI) e sarà visitabile fino al 16 giugno.

La mostra è curata dal critico Andrea Baffoni e organizzata dall'Assiciazione culturale 'La casa degli Artisti' di Perugia.

"Appare come un mondo fiabesco, quello dipinto da Giusi Velloni, in cui animali ricoperti da pelurie multicolore si presentano in atteggiamenti semiumani, secondo un linguaggio maturato in anni di pittura e indirizzato verso una figurazione surreale, a tratti ironica, ma carica di struggente umanità".

(Andrea Baffoni)



Gallery







la natura.