Weapon training in spiaggia

Allenamento di Hwa Rang Do basato sullo studio delle nostre armi tradizionali:



-Bastone a due pezzi (Ssang Jyel Bong)



-Bastone lungo (Jang Bong)



-Spada (Jang Gum)



Durante l’allenamento tutti i praticanti avranno la possibilità di studiare le tre armi, andando ad affrontare i principi teorici e pratici del loro utilizzo, il tutto nel contesto della tradizione marziale del Tae Soo Do e Hwa Rang Do, l’arte marziale coreana che si pratica in questi corsi.

Lo studio è rivolto a conoscerle e padroneggiarle, in modo tale da sviluppare capacità motorie specifiche, incrementare la coordinazione e il movimento, ma soprattutto l’autocontrollo e la consapevolezza di sè. Anche se le spade non sono affilate, è importante tenere a mente durante la pratica che rappresentano un elemento potenzialmente pericoloso e per questo motivo ci atterremo a rigide regole volte a incrementare l’attenzione su noi stessi e i nostri compagni.

L’ingresso è aperto a tutti, praticanti e non, fino ad esaurimento posti (10).

Età minima: 12 anni.





Tale quota potrà eventualmente essere detratta da un eventuale iscrizione al mese di prova dei nostri corsi che ripartiranno a settembre. Ulteriori informazioni sul luogo dell’appuntamento, vestiario e altro, verranno comunicate al momento dell’iscrizione.