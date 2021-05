Webinar 'Cambiamenti climatici e impatti in agricoltura' con Luca Mercalli

L’Odaf delle province di Pisa, Lucca, Massa Carrara, in collaborazione con Geco Renew Group, invita la cittadinanza al Webinar: '"cambiamenti climatici e impatti in agricoltura', con la partecipazione del climatologo Luca Mercalli. Appuntamento al 25 maggio 2021 orario 16.30-19.

Link per l'iscrizione all'evento multimediale:

https://us02web.zoom.us/j/82964359453?pwd=R2ZsR0l1NEcrQUZyUnFQUmdVWjB4Zz09



Programma:

• Saluto di benvenuto e presentazione dell’incontro a cura di Marco Carbone (ODAF PI - LU - MS)

• Proposte tecniche per l’ottenimento di energia da fonti rinnovabili a cura di Paolo Rossetti (GECO RENEW GROUP)

• Cambiamenti climatici e i suoi effetti Luca Mercalli - Climatologo (Presidente Società Meteorologica Italiana)

• Discussione e conclusioni