Webinar: Strategie Didattiche per studenti Con DSA e BES

Webinar Formativo: 'Strategie didattiche: dal metodo di studio alle metodiche d’intervento per favorire l’apprendimento nei bambini e ragazzi con DSA e BES', sabato 17 ottobre dalle 10:00 alle 13:00, tramite la piattaforma Zoom.us.

Saranno spiegati i passi fondamentali per un buon metodo di studio, analizzando le variabili implicate nel processo di apprendimento.

Mostreremo alcune strategie didattiche di intervento per le diverse discipline scolastiche, per bambini e ragazzi con difficoltà di apprendimento, adatte per la scuola primaria e secondaria di primo grado. Costo: 25€

Verrà rilasciato attestato di partecipazione e slide. Rivolto a: psicologi, studenti in formazione, logopedisti, educatori, terapisti, docenti, insegnanti di sostegno.

Il webinar sarà condotto da: Dott.ssa Beatrice Fantozzi, Psicologa e Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, tutor degli apprendimenti. ll webinar verrà erogato online, tramite piattaforma Zoom.us, liberamente accessibile a tutti e gratuita. I partecipanti dovranno scaricare il software (per PC, MAC, tablet o cellulare) ed entrare nell'aula virtuale per assistere al webinar. Sono sufficienti un dispositivo adeguato, meglio se munito di cuffie, e una buona e stabile connessione Internet.

Iscrizione obbligatoria a: dablab@arnera.net. I partecipanti riceveranno una mail di conferma con il codice IBAN per effettuare il bonifico.