Mercoledì 7 Aprile dalle ore 15:00 si svolgerà il

Webinar gratuito Social selling per i pubblici esercizi



Il corso dove puoi apprendere come utilizzare i social in maniera professionale.

Un corso pratico dove avrai informazioni che ti permetteranno di iniziare a lavorare sui social, seriamente e con strategia, e a capire come muoverti sul web per attrarre nuovi clienti.



Gli argomenti trattati nel webinar:

-Differenza tra traditional selling e social selling

-Strategia di social selling: cosa analizzare

-Come comunicare sui social

-Errori da evitare su social

-Storytelling: che cos’è?

-Quale social media utilizzare?



Il corso è organizzato da Confcocommercio Pisa e FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) ed è tenuto dal dott. Leonardo Villella, esperto in Social Selling e Marketing Turistico.