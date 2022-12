Cosa fare nel weekend? Ecco gli appuntamenti da non perdere Il tema natalizio sarà protagonista di questo fine settimana che precede le feste

Ultimo weekend prenatalizio per assaporare ancora l'aria dell'attesa prima di gettarci a capofitto nei giorni di festa.

Ecco qualche appuntamento per trascorrere il fine settimana del 17 e 18 dicembre:

La magia delle feste trasformerà piazza Sandro Pertini in un vero villaggio natalizio con la seconda edizione 'Natale a Capannoli'. Babbo Natale arriverà circondato dai folletti, la slitta e le renne accogliendo nella sua casa i bambini che potranno consegnarli le loro letterine. Piazza Pertini vedrà un suggestivo allestimento con una scenografica nevicata, un'area artica con igloo gigante e un'area giochi in legno.

Domenica 18 dicembre a Riparbella arriva il Natale. La Proloco di Riparbella, in collaborazione con il 'Gruppo Folkloristico Befana di Riparbella' e con la Parrocchia 'San Giovanni Evangelista', ha organizzato una giornata per celebrare uno dei momenti più attesi dell'anno.

L'evento inizierà alle ore 15:00 al campo Carlo Alberto Dalla Chiesa, con l'esibizione del coro dei bambini di Riparbella. A seguire una caccia al tesoro per scoprire il nascondiglio di Babbo Natale, un' iniziativa che è stata pensata dalle mamme dei bambini, in uno spirito di condivisione collettiva. Nella casetta di Babbo Natale consegna delle letterine e laboratori. Poi a seguire spettacolo di fuoco e giocoleria.

Si concludono al Teatro Rossini di Pontasserchio, concesso gratuitamente dall’amministrazione comunale di San Giuliano Terme, gli eventi celebrativi per i 75 anni della Fondazione Maffi. L’appuntamento è per il 18 dicembre alle ore 21 con la presentazione de 'Il dito medio di Romina… cambiare è possibile' a cura di Franco Falorni (Pacini Editore 2022) e a seguire la quarta e ultima replica dello spettacolo 'Il Contenuto vince?' già andato sold out al Verdi di Pisa, al teatro Degli Impavidi di Sarzana e al teatro De Filippo di Cecina.

Piazza Monti ospiterà la prima edizione di una rassegna artigianale ed enogastronomica con prodotti tipici, locali e della Garfagnana.

Come ogni anno, torna l’atteso Concerto di Natale del Coro Polifonico San Nicola, organizzato dall’Associazione corale insieme all’Associazione Culturale Dannunziana.

Il concerto si aprirà con i Responsori del Natale di Giovanni Lorenzo Cattani, maestro di cappella dei Cavalieri di Santo Stefano tra Sei e Settecento - in prima esecuzione moderna - per proseguire col Puer Natus di Giovanni Battista Gieri, altro maestro dei Cavalieri Stefaniani. Saranno poi eseguite musiche di Pachelbel, Bach, Bossi, Verdi, Mascagni e Rossini, per concludere con un florilegio di canti tradizionali natalizi.

Un dicembre indimenticabile con musica, mercatini di artigiani e prodotti locali, spettacoli e laboratori d’arte.

Domenica 18 dicembre alle ore 17.00 alla Città del Teatro di Cascina sarà in scena TORSOLO, uno spettacolo di burattini in baracca dedicato ai bambini dai 3 anni, coprodotto da Il laborincolo e Fontemaggiore.

Lo spettacolo nasce da un’idea di Marco Lucci e Matthias Träger e racconta la storia di Torsolo, un burattino che, sebbene sia cresciuto, è rimasto con il cuore tenero e la capacità di trovare poesia in tutte le cose.