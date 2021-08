Cosa fare a Pisa e provincia? Gli appuntamenti del weekend

Concerti, degustazioni e uno speciale appuntamento con la tradizione a Volterra. Ecco qualche idea per trascorrere il penultimo fine settimana di agosto

Penultimo weekend di agosto che ha ancora il sapore dolce dell'estate anche se ormai settembre, con il rientro a scuola e al lavoro, incombe.

Nel fine settimana del 21-22 agosto la città della Torre e la provincia di Pisa propongono alcuni appuntamenti in questo scampolo estivo.

Domenica 22 alle ore 17:00 torna a Volterra il 'LUDUS BALISTRIS - Palio dei Balestrieri', manifestazione storica nella quale quest’anno si sfideranno le Compagnie e le Città di Volterra, Lucca e Massa Marittima. Nonostante il Covid-19 i balestrieri volterrani hanno voluto mantenere una tradizione che va avanti oramai da più di venti anni riproponendo, se pur con tutte le cautele sanitarie, la tenzone nella suggestiva Piazza dei Priori, che per l’occasione si vestirà a festa, oltre che con i colori delle Contrade anche con quelli delle città amiche di Lucca e Massa Marittima.

Sabato 21 agosto sul palco della Route 66 gli SugarOver, un tributo a Zucchero, che si diversifica da tutti. Propongono quasi per intero, il 'Live in Italy 2008' girato a Verona, più i successi recenti. In aggiunta il coro Gospel, sezione fiati e un Medley acustico.

Fattoria San Vito vi aspetta a pochi passi dalla Certosa Monumentale di Calci per un appuntamento con il gusto.

Venerdì 20 agosto alle 12.30, sabato 21 e domenica 22 agosto alle 19.00 potrete partecipare alle degustazioni con passeggiata tra i filari dove Matteo, il vignaiolo, vi racconterà la produzione del suo vino, dalla vite al bicchiere.

Al termine sarete accompagnati nel giardino davanti alla cantina e ai filari, dove potrete assaggiare i vini seduti nel verde della Valgraziosa.

Dopo il programma di concerti e incontri che si sono svolti a luglio al Giardino Scotto e al Giardino di Via La Nunziatina, Pisa Jazz 2021 Re:birth continua con un evento speciale nella piccola ma incantevole Chiesa della Spina, che ospiterà, domenica 22 agosto 2021, i concerti acustici di quattro solisti e un duo.

Le note di Nico Gori, Marco Colonna, Francesco Diodati, Silvia Bolognesi, Tony Cattano e Marta Raviglia riempiranno lentamente questo gioiello del gotico pisano.