Weekend di Liberazione: gli appuntamenti on line

Fine settimana del 25 aprile all'insegna, purtroppo, del divieto di assembramenti: niente scampagnate dunque in compagnia a causa dell'emergenza sanitaria da Covid.

Vi proponiamo dunque per il weekend alcuni appuntamenti da seguire on line:

L'Arci Comitato 25 Aprile, storico organizzatore della Festa della Liberazione a Fornacette in provincia di Pisa, ripropone come già avvenuto nel 2020 una versione on line del concerto che negli anni ha radunato artisti di primo piano. L’evento è così costretto per il secondo anno consecutivo a causa della pandemia a trasferirsi da Piazza della Resistenza alla piazza virtuale, con l’obiettivo di far vivere comunque per questa giornata i temi della Resistenza, dell’antifascismo e della libertà.

Un modo diverso per festeggiare questo 25 aprile... lo spettacolo di Marco Azzurrini tratteggia un florilegio di tutti gli episodi, gli accadimenti, i volti che hanno fatto di Pisa una delle capitali del ‘68 in Italia, e una delle città da cui il formidabile fermento di quell’anno fatale è partito e si è diffuso ovunque. Attraverso la tecnica delle interviste a personaggi che quei momenti li hanno vissuti e attraverso i quotidiani dell’epoca, si cerca di dare alcune risposte e di raccontare cosa è stato il ‘68 a Pisa.

Sabato 24 aprile alle ore 18 appuntamento con il Pontedera Music Festival, con un concerto che inaugura un nuovo importante sodalizio, quello con l'Orchestra Filarmonica Pucciniana.

Il concerto vedrà, infatti, protagonisti i solisti dell'Orchestra Filarmonica Pucciniana, con un programma incentrato sul classicismo strumentale settecentesco dedicato al trio d'archi e flauto.