Weekend blues al Giardino de La Nunziatina

Fine settimana in blues alla Nunziatina di Pisa. Il Giardino in centro storico, spazio eventi estivo aperto anche ad agosto, risponde alle temperature infernali con due imperdibili serate blues, la musica 'del diavolo' per definizione.

Venerdì 12 agosto arriva Mimmo 'Wild' Mollica, uno dei migliori armonicisti, nonché uno dei padri del blues in Italia, citato anche nell’Enciclopedia del Blues edita da Arcana Editrice, in duo acustico con Giacomo Vespignani, chitarrista e cantante livornese con oltre 20 anni di esperienza alle spalle. Dal 2006 formano la Mimmo Mollica Band, che propone una serie di brani legali al 'Chicago Blues', con Sabina Dal Canto (al basso) e Mario Ginesi (alla batteria).

In calendario per sabato 13 agosto il live di New Blues Machine, nata dall’idea di Marco Becchetti, chitarrista storico della vecchia Blues Machine. È stato chitarrista di Sarah Jane Morris nei Vis, decretato tra i migliori 10 gruppi rock italiani degli anni ’80. Successivamente entrano a far parte della band Nuccio Pellegrino, armonicista; Stefano Conti, bassista; Moreno Bambini, batterista. Il repertorio della band spazia dal blues acustico a quello elettrico, riproducendo brani di musicisti come Muddy Waters, J. Cotton, E. Clapton, B.B. King.

Ingresso gratuito

Per prenotazioni posti: info@lanunziatina.com; +39 3205530780

Info su www.lanunziatina.com