Weekend di Ferragosto a Vicopisano: Rocca del Brunelleschi, piscina e sagra

Un weekend di Ferragosto dedicato alla bellezza, alla storia, al benessere e al gusto nel territorio di Vicopisano. Il Complesso Monumentale della Rocca del Brunelleschi, aperto ogni domenica d'agosto, sarà aperto anche sabato 15 agosto, con lo stesso orario, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 (l'ultima visita si svolge circa mezz'ora prima dell'orario di chiusura), grazie al Gruppo Culturale Ippolito Rosellini e all'Assessora al Turismo Fabiola Franchi, che accoglierà visitatori e turisti.

Il costo del biglietto è di 3 euro (ridotto 2), per Palazzo Pretorio, 5 Euro (ridotto 3), Rocca e Palazzo Pretorio (visita completa) 7 Euro e ridotto 5 Euro. Le riduzioni si applicano per i ragazzi e le ragazze dai 10 ai 14 anni, fino a 10 anni l'ingresso è gratuito.

La biglietteria si trova a Palazzo Pretorio ed è obbligatorio portare con sé la mascherina. I gruppi potranno essere composti da massimo dieci persone per volta. Le guide daranno indicazioni per quanto riguarda le cautele antiCovid.

La Piscina Comunale di Uliveto Terme, gestita da Canottieri Arno, una vera oasi di benessere, sarà aperta sia per Ferragosto che domenica 16, dalle 10 alle 20. Gli ingressi sono regolamentati in base alla normativa antiCovid quindi è necessario telefonare prima di andare, al numero 347/6530609, per assicurarsi che la struttura non abbia raggiunto il numero massimo di presenze giornaliere.

La piscina ha un bar e un ristorante, nel fine settimana è attivo anche il Lounge Bar (dalle 18 alle 20) con aperitivo a bordo piscina e degustazioni gourmet (prenotazioni e informazioni: 050/788620 e 339/7249425).

Continua a Uliveto Terme, nello spazio sagre del campo sportivo, la Festa del pesce e dello sport organizzata dalla società sportiva Urbino Taccola. Queste le date: 14, 15, 16, 21, 22 e 23 agosto, il menu consueto e molto apprezzato, quest'anno accoglie novità da scoprire. Il personale darà indicazioni al momento dell'ingresso.