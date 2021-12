Un weekend di musica al Club ExWide

Per il concerto dalle 21:00 alle 21:30; per aperitivo/cena arrivo entro le ore 20:00

Quando Dal 03/12/2021 al 04/12/2021

Exwide presenta un nuovo weekend di musica con 'Cubanìa y Tradiciòn' e 'The PeeWee's Corner'. Venerdì 3 dicembre, boleri, son, cha-cha e danzon magistralmente interpretati dalla voce habanera di Yorka Rios e dal suo quartetto per una serata all’insegna della musica cubana. Yorka Rios, nata e cresciuta all'Havana, figlia di Raul Rios (storico violinista della Ritmo Oriental, una delle più importanti e popolari orchestre di Charanga) con il quale suona per tre anni nel famoso locale 'Floridita'. Vincitrice del 'XVIII Premio de Habaneras' e del premio cultura al 'Concurso Internacional de canto Mariana de Gonitch' trova a Firenze la sua seconda casa e forma il gruppo 'Cubania Y Tradicion', con il quale incide il disco 'Mi son entero' dove sono ospiti il virtuoso chitarrista argentino Daniel Chazarreta (già con Vinicio Capossela) e il padre Raul Rios che con il suo violino impreziosisce ancor di più l’album del quartetto.

Sabato 4 dicembre la prima serata con The PeeWee's Corner, un nuovo appuntamento ricorrente dell'Exwide in cui Paolo 'Pee Wee' Durante, vulcanico tastierista e organista di esperienza ventennale, si circonderà ogni volta di musicisti diversi per esplorare alcuni aspetti creativi della musica che ha sviluppato durante il suo percorso. Per il primo appuntamento PeeWee sarà accompagnato da Gabrio Baldacci alla chitarra (Dinamitri Jazz Folklore), Matteo Bonti al basso (SuRealistas) e Andrea Melani alla batteria. Con loro condivide l'amore per il groove e per il sound pieno di Funk, di Soul, di Jazz sempre in bilico tra futuro e tradizione. Durante la sua lunga carriera PeeWee ha collaborato con artisti del calibro di Tony Scott, Ben E King, Eddie Floyd, The Miracles, Percy Sledge, Martha Reeves, Amiri Baraka, Karima Ammar, Bombino, Sadiq Bey, Afel Bocum, Tartit, Tadjast, Samba Touree e molti altri.

Anche questa settimana ci saranno due set diversi per ogni serata, il primo alle 19:30 e il secondo alle 21:30, la possibilità di assaggiare taglieri di terra, di mare e vegani con opzioni senza glutine, con prodotti DOP, DOCG e a KM0 e una selezione di vini naturali e biologici con una particolare attenzione al territorio toscano. La cucina è aperta dalle 19:00 alle 22:00. Ingresso riservato ai soci ENTES, costo tessera 2021/2022 € 5 una tantum. Green Pass obbligatorio. Si chiede gentilmente di rispettare gli orari indicati in modo da non perdere la prenotazione effettuata Prenotazioni: oooh.events - https://www.facebook.com/ Exwide Info:– info@exwide.com