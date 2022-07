Ultimo weekend di luglio: cosa fare a Pisa e provincia

Temperature alte, cieli sereni, estate a più non posso: per molti le ferie sono già trascorse, ma per tantissimi altri le agognate vacanze stanno per arrivare finalmente. Ecco alcuni spunti per il fine settimana, tra serate a tema e appuntamenti programmati nelle ore più fresche (o forse sarebbe meglio dire meno calde) della giornata.

Dolcezza e energia, sono le due anime della rocker che in questi anni ha conquistato i palchi di tutta Europa con la sua presenza scenica unica e un approccio sempre molto diretto. L’appuntamento all’Anfiteatro Fonte Mazzola di sabato 30 luglio è un’occasione imperdibile per ascoltare i brani più amati della rocker. Nata il 14 giugno 1956 a Siena, Gianna Nannini è una delle figure del rock italiano al femminile più famose al mondo.

Torna la Notte bianca nel centro storico di Volterra sabato 30 luglio, dalle 18 alle 02, con musica itinerante per le strade, musei e mostre gratuite aperte con orario continuato fino alle 24.

Dopo i concerti di Pisa Jazz Rebirth 2022 al Giardino Scotto di Pisa, gli appuntamenti continuano sul palco di Argini e Margini. Sabato 30 luglio alle ore 21.30 in concerto Daniele Gorgone Trio con Joyce Yuille. Stella della black music americana, Joyce Yuille è riconosciuta come una delle più autorevoli interpreti della tradizione americana. La classe di Joyce Elaine Yuille è una certezza, così come il suo dinamismo e la sua espressività vocale. La sua voce è jazz ma tinta di soul e un pizzico di blues. Joyce suona per la prima volta a Pisa ospite di un trio di musicisti che nel corso degli anni hanno collaborato con numerosi artisti nel panorama musicale italiano e internazionale, e che capitanato da Daniele Gorgone al pianoforte, con Marco Piccirillo contrabbasso e Pasquale Fiore batteria.

Il luogo d'incontro per gli appuntamenti di sabato 30 e domenica 31 luglio è davanti la porta d'accesso al Camposanto. Dopo una introduzione della Piazza del Duomo, meglio conosciuta come Piazza dei Miracoli, è proposta una passeggiata nel Cimitero Monumentale per ammirare gli affreschi trecenteschi sapientemente restaurati, tra i quali spicca il ciclo di Buffalmacco, che mostra notevoli affinità con le opere letterarie di Dante e Boccaccio.

Prendendo spunto da alcuni dei sarcofagi di età romana conservati nell'edifico, verranno raccontati dei miti interessanti del mondo pagano. Non mancherà occasione per mostrare le celebri 'Catene del Porto Pisano' e la statua del matematico Leonardo Fibonacci, del quale sarà rivelato un aneddoto sulla sua famosa serie numerica.

Il 31 luglio dalle 19.30 in Piazza della Repubblica a Montecatini Val di Cecina va in scena la Festa della musica. Tre band musicali che si alternano per regalare una piacevole serata di musica no stop. Saranno presenti i Pintacustic, i Nameless e Channel 4. Evento organizzato dalla Pro Loco di Montecatini V.C. e dal Comune di Contecatini V.C. Presente anche uno stand gastronomico in Piazza della Repubblica.