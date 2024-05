Weekend di Toscana Produzione Musica tra dialoghi sul jazz e performance live

Un viaggio alle radici della musica mediterranea accompagnati da uno dei suoi maggiori esperti in Italia e un live intimo per piano solo. Sarà tutto dedicato al jazz il fine settimana targato Toscana Produzione Musica - centro di produzione presieduto da Paolo Zampini con la direzione artistica di Francesco Mariotti e Maurizio Busìa - in programma per sabato 18 e domenica 19 maggio tra il Teatro Sant’Andrea di Pisa e il Teatro Marchionneschi di Guardistallo.

Si parte a Guardistallo sabato 18 maggio alle 21.30 per un dialogo con lo studioso Francesco Martinelli affiancato da Gabriele Coen ai clarinetti e sax soprano, Ziad Trabelsi a oud, voce ed elettronica, e Marco Loddo al contrabbasso. Un percorso attraverso migrazioni di ritmi e melodie, incontri di popoli e creazione di culture. Rimettendo in discussione le nostre gerarchie dell'ascolto possiamo superare l'orientalismo e l'esotismo e capire quanto le rivendicazioni nazionalistiche e identitarie siano generate da un racconto distorto. Interpreti rispettivamente della cultura musicale ebraica e araba, Coen e Trabelsi intessono un fitto dialogo musicale che rivela le comuni radici delle culture mediterranee attraverso brani della tradizione ma anche proponendo proprie composizioni originali, col contributo ritmico di Loddo.

L’iniziativa sarà ripetuta in matinée domenica 19 maggio alle 11 presso il Tetro Sant’Andrea a Pisa (via del Cuore).

Sempre al Sant’Andrea domenica 19 maggio alle 21.15 la presentazione di “Constellations of Hope”, nuovo lavoro live del pianista Giovanni Guidi, da più di un decennio nel roster della label ECM, fondata da Manfred Eicher. Negli ultimi anni Guidi ha registrato e collezionato una serie di voci, frasi, brevi incontri con persone a casa in Italia, all'estero in tour, in stazioni, aeroporti, bar, o magari online di fronte a uno schermo. Aneddoti, esperienze, consigli, avvertimenti, sogni e tragedie si incontrano a formare la piccola storia quotidiana del nostro essere umani, del nostro vivere, sperare, desiderare. Il progetto di piano solo di Guidi lega insieme queste voci in 'costellazioni di speranza', in cui il pianoforte dialoga con campionamenti che con garbo entrano ed escono dalla musica, come a fornire lo spunto, il tema per nuove improvvisazioni. 'Constellations of Hope' racconta una storia astratta e concreta, lirica e dissonante, improvvisata ma anche organizzata in un racconto sul mondo di oggi.

Le iniziative si inscrivono nel cartellone di eventi dedicato ai nomi più influenti della scena jazz italiana e oltre che per tutto il mese di maggio accenderà i palcoscenici tra Pisa e Guardistallo. Si prosegue con le star internazionali Alessandro Lanzoni e Francesco Dillon insieme nel progetto targato TPM 'Nubes' (26/05 Teatro Sant’Andrea); Monica Demuru e Cristiano Calcagnile con l’applaudito live ispirato a Pasolini 'Solo una cosa ho avuto nel mondo', sempre prodotto da TPM (26/05 Teatro Sant’Andrea). Conclusione col contrabbassista Premio Tomorrow’s Jazz Michelangelo Scandroglio col quartetto 'The iron way' per stabilire una connessione musicale tra la Maremma Toscana e Londra (30/05 Guardistallo e 2/06 Teatro Sant’Andrea).

Ingressi Teatro Sant’Andrea

Ingresso singolo: € 8 intero, € 5 ridotto (studenti, soci Exwide)

Abbonamento 5 concerti: € 25 intero, € 20 ridotto (studenti, soci Exwide)

Abbonamento 19 maggio - 2 concerti: € 10 intero, € 8 ridotto (studenti, soci Exwide)

Abbonamento 26 maggio - 2 concerti: € 10 intero, € 8 ridotto (studenti, soci Exwide)

Prevendite su Ticketone

Ingressi Teatro Marchionneschi

Evento singolo: € 8 intero, € 5 ridotto

Abbonamento (3 concerti): € 12 intero, € 10 ridotto

Prevendite su Ticketone