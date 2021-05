Cosa fare a Pisa nel weekend? Gli appuntamenti da non perdere

Ultimo fine settimana di maggio nel quale non mancheranno gli appuntamenti per trascorrere qualche ora in allegria e spensieratezza, prima di gettarsi in un'altra settimana che ci accompagnerà nel mese di giugno.

Ecco alcuni consigli su come trascorrere il weekend:

Il Viale delle Piagge si anima di mille colori ed ha luogo la Fiera di Sant'Ubaldo.

Il viale dal Ponte della Vittoria alla Chiesa (circa due chilometri di viale alberato) viene chiuso al traffico e vi si dispongono bancarelle e stand, soprattutto di piante e fiori ma anche di altri tipi di mercanzie, dai prodotti enogastronomici per deliziare i palati a oggetti di artigianato fino ad esposizioni di servizi e accessori di vario tipo.

L'appuntamento è da venerdì 28 a domenica 30 maggio.

Una esposizione al Museo Piaggio delle motociclette più preziose e rappresentative di Moto Guzzi celebra i cento anni della casa di Mandello del Lario, fondata nel 1921.

E' una mostra di straordinario valore storico che, fino al 17 giugno, porta a Pontedera i modelli più preziosi e iconici di Moto Guzzi. Le moto sono parte di un evento itinerante che il Club ACI Storico sta portando in alcune affascinanti location della Penisola per festeggiare il secolo di vita di uno dei marchi più importanti del motociclismo e dell’industria automotive d’Italia.

Un appuntamento imperdibile per trascorrere qualche ora all'aria aperta all'interno del bellissimo parco di San Rossore.

Circondati da animali selvatici come daini, cinghiali e volpi, i partecipanti potranno osservare le dune incontaminate del parco attraversando una delle pinete di pino domestico più estese d'Italia.

Possibilità di partecipare al tour della mattina oppure a quello del pomeriggio.

Un racconto potente che nasce dall’esperienza personale e quotidiana dell’incontro e dell’ascolto con l’altro. Angelo Campolo ci conduce nei suoi laboratori in riva allo Stretto dove l'incontro con un gruppo di giovani migranti segna l'inizio di un'avventura speciale. Il gioco del teatro si trasforma in uno strumento per leggere il presente ed affrontare la vita.

La compilazione di un ennesimo bando a tema sociale diventa il pretesto per il racconto aperto al pubblico dell’avventura dell’attore e regista messinese, impegnato in un percorso di ricerca teatrale nei centri di accoglienza.

L'appuntamento è per sabato 29 maggio alle ore 19.

Torna l'atteso appuntamento con i Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino al Pontedera Music Festival 2021, sabato 29 maggio alle ore 21. Una conferma di collaborazione importante che vede per il secondo anno consecutivo la proposta di un concerto di altissimo profilo musicale all'interno del cartellone del festival promosso dall'Accademia Musicale Pontedera e Museo Piaggio.

Un programma incentrato sulla musica strumentale a cavallo tra '800 e '900 con tre compositori che rappresentano quanto di meglio la musica da camera europea ha saputo produrre in un periodo intenso, dove le trasformazioni del linguaggio musicale, in particolar modo di quello strumentale, stavano traghettando la scrittura musicale dall'esaurimento delle forme e del linguaggio armonico tardo-romantico verso quelle che sarebbero diventate le esperienze sperimentali delle avanguardie del XX secolo.

Il concerto sarà trasmesso in streaming full HD sul canale YouTube dell'Accademia (www.youtube.com/ accademiachitarra) alle ore 21.