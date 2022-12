Cosa fare a Pisa e provincia il primo weekend di dicembre Qualche consiglio per sabato 3 e domenica 4 dicembre

Mercatini, escursioni, musica, teatro. E un'aria natalizia che ormai sta "contagiando" città, paesini e borghi anche a Pisa e provincia. D'altronde ci siamo: dicembre è ufficialmente arrivato. Ecco qualche consiglio per il weekend.

Appuntamento natalizio del 2022 con il mercatino Antiqua a San Giuliano Terme, domenica 4 dicembre in largo Shelley, via XX Settembre, via Italia, viale Boboli. Saranno presenti numerosi espositori: 103, il numero più alto di sempre, e vanno dal mobile al soprammobile, dalle porcellane agli oggetti di altri tempi, dalla numismatica ai libri, dal capo firmato alla cristalleria, una kermesse di forme e colori e arte.

Come unire spirito natalizio e un'escursione in uno dei luoghi più misteriosi della Toscana? Andare ad addobbare il paesino abbandonato di Toiano (Pisa) per le feste natalizie domenica 4 dicembre. Palline, fili d’argento, perline: qualsiasi cosa pur di colorare il piccolo borgo antico sulle colline dell’alta Valdera. Toiano è un paesino medioevale fantasma, ormai disabitato, da dove si gode di una vista senza paragoni: lo sguardo spazia tra le due valli di Volterra e Peccioli, fino alle Apuane e San Miniato, senza farsi mancare la piana di Pisa.

Escursione sul Monte Castellare e laboratorio di intreccio di ghirlande dal sapore natalizio: domenica 4 dicembre ci si può godere una giornata all'aria aperta, anche per conoscere le piante spontanee del Monte Pisano, e realizzare manufatti per le festività in arrivo.

Sabato 3 dicembre si può andare alla scoperta di una bellezza dietro casa: la Val Graziosa e il percorso che unisce l’abitato di Calci alla varie frazioni del Monte. Un ambiente urbano/naturalistico unico. Unico nel senso che è difficile trovare un luogo che caratteristiche simili di bellezza e potenzialità turistiche e unico nel senso che i luoghi naturali e quelli antropizzati si fondono con armonia per creare un ambiente nuovo che va esplorato e vissuto nel suo insieme. Ecco allora un percorso che unisce tutti i luoghi più caratteristici di Val Graziosa in un unico anello.

La stagione autunnale è propizia alle gite in bicicletta come quella che Fiab Pisa propone ai suoi soci per domenica 4 dicembre fino all’oasi WWF del Bosco di Cornacchiaia, situata all'estremità meridionale della Tenuta di Tombolo nel parco naturale di San Rossore ed estesa circa 89 ettari. All’oasi si arriverà percorrendo la pista del Trammino e poi inoltrandosi nei boschi di Tombolo. Si potranno ammirare lecci, frassini, ontani immersi nell’acqua, con sottobosco perfettamente conservato, spesso impenetrabile.

Torna anche per la Stagione 2022/2023 Musica Verde, l'appuntamento musicale del sabato pomeriggio al Teatro Verdidi Pisa che vede protagonisti gli allievi dell’Accademia di Musica Stefano Strata. Primo appuntamento sabato 3 dicembre con il chitarrista Antonio Pompilio, vicitore della Borsa di Studio 2022 della masterclass di chitarra del M° Aniello Desiderio, e Francesco Pavan, già vincitore della Borsa di Studio della masterclass di violino del M° Marco Fornaciari.

Siamo nel pieno dei multicolor anni ’90, quando a prendersi la scena sono una madre e una figlia in corsa da un concorso di bellezza per piccole reginette all’altro. Una 'Little miss sunshine', ma dai toni drammatici. 'Miss Mother' di Maria Agnesa Mancini, diretto da Francesca Orsini, con Silvia Lazzeri (Produzione Binario Vivo), andrà in scena venerdì 2 e sabato 3 dicembre al Cinema Arsenale – Spazio Sammartino.

Domenica 4 dicembre alla Città del Teatro di Cascina sarà in scena la nuova produzione per bambini di Fondazione Sipario Toscana e Factory Compagnia Transadriatica: 'HAMELIN non c'è più nulla che possa suonare'. Lo spettacolo prende il nome da Hamelin, la città dove è ambientato il famoso intreccio fiabesco che ha come protagonista il Pifferaio magico. Uno spettacolo da fiaba e interattivo.

