Cosa fare a Pisa e provincia nel penultimo weekend di novembre Qualche consiglio per sabato 19 e domenica 20 novembre (e la sera di venerdì 18)

Un tuffo nei ruggenti anni Venti con una serata stile Grande Gatsby. Oppure un viaggio all'insegna del gusto. E la scelta qui è ampia: dalle prelibatezze della Sicilia a sua maestà il tartufo. O ancora shopping vintage, escursioni all'aria aperta, teatro. E poi la magia del Natale, che già comincia ad animare borghi e città.

Domenica 20 novembre la strada Tosco-Romagnola si trasformerà in un vero villaggio di Natale nel tratto tra via Kennedy e via Cammeo (all'altezza del semaforo all'incrocio di Navacchio), eccezionalmente chiuso al traffico per far vivere una giornata indimenticabile a grandi e piccoli, con tante iniziative e un suggestivo allestimento scenografico che introdurrano alla magica atmosfera delle feste. Una giornata di allegria che vedrà protagonisti attività commerciali e locali della strada, con la musica della street band ad accompagnare le occasioni di shopping tra negozi e banchi del mercatino artigianale allestito per la manifestazione, dove sarà possibile trovare prodotti tipici e idee regalo natalizie.

La Sicilia più autentica sbarca a Santa Croce, per una tre giorni all'insegna dei sapori e delle tradizioni dell'isola, con street food, intrattenimento e prodotti tipici. Gusto e divertimento assicurati da venerdì 18 a domenica 20 novembre con 'A' Vucciria', la Festa siciliana. Gli inconfondibili suoni, colori e profumi della Sicilia faranno vivere la tipica atmosfera dell'isola in Piazza Matteotti, con un suggestivo allestimento a tema e tantissimi stand gastronomici.

Visite guidate, dimostrazioni di caccia al tartufo, mostre e musei aperti. E ancora show cooking, libri, musica. E ovviamente lui, il tartufo, grande protagonista della 51ª edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato, che sabato 19 e domenica 20 novembre si appresta a vivere il secondo fine settimana con un programma davvero ricco di eventi.

Sabato 19 e domenica 20 novembre torna il 'Pisa Vintage', giunto alla 19° edizione, alla Stazione Leopolda di Pisa. La fiera è un appuntamento immancabile per gli appassionati del settore. I partecipanti troveranno più di quaranta stand di abbigliamento, oggettistica, vinili e molto altro ancora, per tutte le tasche, con espositori da tutta Italia. Un tuffo nel passato e partecipare a numerosi eventi, lasciandosi travolgere dalla magica atmosfera retrò. Sarà infatti possibile farsi fare un'acconciatura dell'epoca, o imparare i passi dei Waacking, la danza urbana che si rifà alle movenze delle grandi dive del cinema. E tanto alto ancora, dai libri alle auto d'epoca.

Nella notte tra venerdì 18 e la mattina di sabato 19 novembre va in scena la serata più esclusiva di sempre: un party ispirato al Grande Gatsby tutto anni Venti, dalla musica (jazz) ai coktail fino ovviamente al dress code. Un'occasione unica per vivere una festa letteralmente d'altri tempi allo Spaventapasseri di Pisa.

Torna con grande attesa la Fiera di San Severo di Castelfranco di Sotto: una festa per tutti anche nel weekend. Dal Bruco Mela alla pista autorodeo, dal Tagadà al Matterhorn (“Gatto delle nevi”), dalle giostre per i più piccoli ai calcinsella. Non mancherà nulla per l’intrattenimento di bambini e ragazzi di ogni età. In più domenica 20 novembre sarà allestita una Fiera con commercianti su aree pubbliche nelle vie e piazze del centro storico, con circa 110 banchi di ogni tipo e genere.

Continua la rassegna con gli appuntamenti della Stagione Prosa. Sabato 19 novembre al Teatro Rossini di Pontasserchio è in programma lo spettacolo 'Con Lacrime Elettriche', un testo teatrale per un attore e un’attrice dedicato ad uno dei più grandi visionari della letteratura del secolo scorso: Philip K. Dick, l’autore di romanzi di fantascienza che hanno definito una parte determinante dell’immaginario collettivo della nostra contemporaneità.

Un'escursione alla scoperta del sistema difensivo medievale di Ripafratta domenica 20 novembre. L'itinerario inizia dal paese e segue i sentieri che arrivano al Colle Vergario dove rimangono i resti della Rocca di San Paolino. Il cammino prosegue all’interno dell’area boscosa del Monte Maggiore per arrivare al sito dove fu fondato l’Eremo di Eremo di Santa Maria ad Martyres, o di Rupecava. In questo luogo spirituale, circondato da boschi e da una serie di grotte naturali, sembra che si sia soffermato anche Sant’Agostino nel 392. E tante altre tappe per una giornata all'aria aperta.

