Weekend, cosa fare a Pisa e provincia l'1 e il 2 giugno

Primo fine settimana di giugno all'insegna della vita all'aria aperta con street food e specialità toscane o siciliane protagoniste di feste in piazza. Iniziano le giornate perfette per essere trascorse in mezzo alla natura, tra località suggestive o più selvagge, o in uno dei numerosi borghi del territorio pisano.

Tre giorni di celebrazione delle prelibatezze culinarie della Sicilia: è la ‘Festa Siciliana’, organizzata dall’associazione Sicilia Promotion, che porterà in piazza delle Baleari a pranzo e a cena, da venerdì a domenica, arancine, fritto misto, pani ca meusa, cannoli, cassate, stigghiola, pasta con le sarde e tanti altri sapori siciliani da gustare, accompagnati dalle migliori birre e da vini artigianali. La parte enogastronomica sarà affiancata da intrattenimento e folklore, con la presenza dell’attore Tony Sperandeo.

Secondo weekend di Festa del Cinghiale dei Monti Pisani, evento giunto alla 19ª edizione. Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno sarà possibile cenare presso il Campo Sportivo di Uliveto Terme con piatti a base di carne di cinghiale cucinata in vari modi, insieme ad altre specialità tradizionali della cucina locale. Spazio all’intrattenimento fino a notte fonda nell’area adiacente ai tavoli con il ballo liscio. La festa è organizzata dall'Associazione Lu-PI Squadra dei Cinghialai.

Per il secondo anno il Podere La Gualda Vecchia a Monteverdi Marittimo aderisce alla manifestazione 'Appuntamento in giardino', festa che ha come obiettivo la valorizzazione dei giardini italiani più belli e che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei. Per l’occasione verrà inaugurato il nuovissimo Sentiero Emozionale nel Bosco dove sarà possibile, durante il cammino, scoprire delle vere e proprie 'piazze artistiche', aree dove sono state allestite delle opere realizzate con radici di alberi e diverse forme geometriche. Sarà inoltre visitabile AGaia, un’installazione artistica costruita in ferro dall’artista Irma Paulon, il tutto in 8mila metri quadrati con quasi 3mila piante messe a dimora.

Un’atmosfera suggestiva per una nuova edizione di 'Per le vie del borgo' nel centro storico di Santa Luce. Sabato 1 e domenica 2 giugno la classica visita di un piccolo borgo potrà essere accompagnata da cibo, musica e divertimento tra cene in castello, mercatini con produttori e artigiani, birra alla spina e vino locale. La proposta enogastronomica sarà frutto delle scelte di produttori locali e artigiani e ci saranno panini, piadine, arrosticini e pappa al pomodoro.

Una visita guidata gratuita in un percorso lungo 7 km che attraverserà la bellissima campagna di Lorenzana con particolare attenzione alla trasformazione abitativa dei presìdi del territorio da abitazioni di lavoro per i mezzadri ad attività ricettive per i turisti. Un’occasione per allontanarsi dalla città e per imparare la storia locale grazie agli appunti che farà la guida lorenzanese Sabiano D’Asaro.

Domenica 2 giugno cena all’aperto con una ricca proposta di street food e la voglia di rivivere l’atmosfera musicale della dance anni ’90: è questa la ricetta di ‘Capanne sotto le stelle’, la manifestazione di Capanne di Montopoli Valdarno organizzata per il secondo anno da Confcommercio Provincia di Pisa e dal Centro Commerciale Naturale di Capanne. Un’esibizione con violino allieterà il momento della cena presso l’area food and drink con prodotti enogastronomici del territorio, a cui seguirà il revival al ritmo dei migliori pezzi della musica anni ’80 e ’90 sotto le stelle.

Sedici chilometri di camminata all’interno del Parco di San Rossore in un ‘viaggio nella natura del Parco' che permetterà di percorrere alcuni sentieri non accessibili liberamente al pubblico. Durante la visita di domenica 2 giugno si potranno osservare ambienti differenti: rilievi dunali più secchi e aree depresse più umide dove sono presenti le specie arboree predominanti della Tenuta. Ci sarà inoltre occasione di avvistare gli animali del parco, come il daino e il cinghiale, e un’elevata presenza di avifauna, soprattutto nel periodo di svernamento e durante le migrazioni primaverili, fino a giungere sul mare.

