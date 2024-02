Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 10 e 11 febbraio

Un fine settimana per tutti i gusti quello in arrivo a Pisa e provincia. Ecco le idee più interessanti per trascorrere ore di svago tra concerti, teatro per bambini, divertimento anche per gli adulti in una cena con delitto nel pieno centro della città. E poi appuntamenti dolci con la fiera del cioccolato in Logge di Banchi, escursioni naturalistiche e un tour imperdibile per i fan del film 'Amici Miei'.

Cioccolove arriva a Pisa per la festa degli innamorati, offrendo un'esperienza sensoriale nel cuore del centro storico. Da venerdì 9 a domenica 11 febbraio, presso le Logge di Banchi, gli amanti del cioccolato potranno immergersi in un festival gratuito dedicato al cioccolato artigianale. L'evento includerà degustazioni, acquisti e viaggi sensoriali tra tradizione e innovazione, con la presenza di maestri cioccolatieri italiani e una varietà di prodotti dolciari, birra al cioccolato, abbinamenti con birra, liquori e show cooking.

L'escursione di sabato 10 febbraio partirà dalla Certosa monumentale di Calci e proseguirà verso Montemagno, attraversando la via della Verruca fino al prato sotto la rocca. Dopo la salita alla Rocca per il pranzo, si scenderà al prato e si seguirà una pista forestale fino a Nicosia, per poi ritornare alla Certosa.Un percorso che offre sia elementi storici e monumentali, come la Certosa di Calci e la Rocca, sia panorami naturali e percorsi attraverso la campagna e i boschi della zona.

Sabato 10 febbraio, in occasione dell'ultimo sabato di Carnevale, si terrà la 'Cena con Delitto' presso il Ristorante Santa Maria a Pisa. Situato a pochi passi dalla Torre Pendente, il ristorante si trova in un edificio medievale e offre un'atmosfera suggestiva. La cena spettacolo sarà ospitata nella sala interna, con una capienza di 70 persone. Intrattenimento ed emozione per i partecipanti, sempre calati nel clima carnevalesco.

Quei bischeracci dei Bevi Gang, reduci dal successo interplanetario di 'Itle stellare' e 'Togliti le mutande dalla faccia', tornano alla Cucina Abusiva di Pontedera per dare inizio a un nuovo anno di concerti. Appuntamento in musica, domenica 11 febbraio, con un apericena in un locale dove si mangia vegano e vegetariano.

Sabato 10 febbraio, dal primo pomeriggio, un'occasione unica e divertente per esplorare in pullman i luoghi delle riprese del film 'Amici Miei' in Toscana, fuori dalla zona di Firenze. L'itinerario inizia infatti a Pistoia con una visita al salone di Palazzo degli Anziani, dove si è esibito il gruppo musicale 5 Madrigalisti Moderni con la famosa canzone 'Ma Vaffazzumm', per poi proseguire verso altre scene memorabili del film. Si farà tappa al 'Rigatino' presso il Grand Hotel & La Pace di Montecatini Terme, alla casa delle sorelle Cavaciocchi vicino a Lucca e alla Torre di Pisa, dove i protagonisti del film hanno giocato uno scherzo ai turisti. Infine, si visiterà la chiesa della Certosa di Calci, con la possibilità di partecipare a una ricostruzione dell'esibizione dei Madrigalisti Moderni e scattare una foto di gruppo in omaggio al film. Una giornata all'insegna della nostalgia e del divertimento, proprio come nei bei vecchi tempi.

Domenica 11 febbraio, presso la Città del Teatro di Cascina, si terranno due rappresentazioni di 'Tangram', uno spettacolo dedicato ai bambini dai 1 ai 4 anni. Basato sul famoso gioco cinese del Tangram, lo spettacolo esplora la composizione e scomposizione delle immagini attraverso sette forme geometriche. Ideato da Andrea Buzzetti e messo in scena con la collaborazione di Enrico Montalbani, lo spettacolo segue tre personaggi in un viaggio pieno di incontri strani e situazioni peculiari, che li aiuta a crescere e a imparare a fidarsi l'uno dell'altro. Vincitore del Premio della Giuria Giovane al 'FIT Festival' nel 2021, 'Tangram' offre una celebrazione della fantasia e dell'infanzia attraverso un linguaggio semplice e una scenografia immediata. Per una anteprima dello spettacolo, è disponibile il trailer sul sito della Città del Teatro.

Gli Eco Incontri, promossi da Ecofor Service Spa, continuano con un nuovo appuntamento che vedrà Marianna Aprile e Gad Lerner come protagonisti. I due giornalisti, provenienti da ambiti professionali e culturali diversi ma entrambi impegnati sui temi dell'ecologia, dell'economia verde e della sostenibilità ambientale, si confronteranno sul palco del Teatro Era di Pontedera sabato 10 febbraio alle 18.30. Durante l'evento, saranno affrontati temi quali l'amore per la natura, l'alimentazione sostenibile, l'integrazione dell'imprenditoria con l'attenzione all'ambiente e al sociale, nonché questioni legate ai diritti civili e alla violenza di genere.

Qui tutti gli eventi