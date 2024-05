Weekend, cosa fare a Pisa e provincia l'11 e il 12 maggio

Un fine settimana che si preannuncia ricco di manifestazioni a Pisa e nei dintorni, con il debutto del festival culturale 'Art View' a Cascina. Festa a Migliarino e a Ghizzano con fiere e sagre di paese e una proposta per sfruttare una giornata intera nella natura a Calci.

Chi dovesse raggiungere Pisa o muoversi all'interno della città nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 maggio potrà farlo tenendo in considerazione i provvedimenti di modifica temporanea alla viabilità per permettere lo svolgersi di alcune manifestazioni adottati dal Comune di Pisa.

Una piacevole visita per curiosare semplicemente tra le esposizioni o con l'obiettivo preciso di trovare un disco o un vinile a lungo cercato: appassionati e collezionisti saranno soddisfatti dal nuovo, centralissimo appuntamento con la Mostra del disco di Pisa dove venticinque espositori permetteranno per tutto il weekend di spaziare tra qualsiasi genere, dal rock alla classica, dal jazz al blues, dal punk alla new wave, dalla musica sperimentale alle canzoni d'autore italiane, dal prog inglese al reggae.

Nella sera di sabato 11 maggio un'inedita piazza del Duomo, con una illuminazione ridotta, sarà la cornice che consentirà di osservare il cielo attraverso l'utilizzo di telescopi. L'evento è ad accesso libero e gratuito, organizzato dal Comune di Pisa come parte delle iniziative di 'RiscopriAmo Pisa' in collaborazione con il gruppo 'Astrofili Tampiano', che metterà a disposizione esperienza, attrezzature e strumenti opportunamente equipaggiati sia per la visione oculare che per la ripresa fotografica, con il supporto e la disponibilità dell'Opera della Primaziale Pisana.

Un fine settimana all'insegna di degustazioni di birre artigianali prodotte in diverse zone d'Italia, accompagnate da una ricca offerta di proposte gastronomiche. È la nuova edizione del 'BeeRiver' alla Stazione Leopolda, capace di completare l'esperienza non solo con intrattenimento musicale blues, ma anche con laboratori e approfondimenti per imparare ad assaporare al massimo ogni birra con gli abbinamenti gastronomici più gustosi.

Manca pochissimo al via della prima edizione del Festival Art View a Cascina, rassegna culturale dove convergeranno divulgatori, critici, scrittori ed esperti internazionali che porteranno i loro contributi sul ruolo delle donne nell'arte, scelto come tema di questa edizione di debutto. Tra i tanti eventi del ricco calendario per vivere l'arte nelle sue varie forme ci sono appuntamenti anche con la fotografia. Domenica 12 maggio alla Città del Teatro si terrà infatti l'inaugurazione della mostra 'Fotografe dall'archivio Alinari' attraverso cui scoprire una presenza femminile significativa di quest'arte sin dalle sue origini, spesso sottovalutata.

Una giornata di festa domenica per la frazione del Comune di Vecchiano grazie alla fiera di paese: non solo le immancabili bancarelle degli ambulanti e le giostre, ma anche tante iniziative di contorno, tra cui il Dog Balance Fit e una sfilata di bellezza canina messa a punto dell'associazione 'Le code nel cuore' Odv e da Laura Consuelo Di Muro.

Una proposta per trascorrere un'intera giornata di relax all'aria aperta immersi nella natura degli uliveti del Monte Pisano con un evento promosso da Città dell'Olio e dal Comune di Calci con attività condotte da rappresentanti di enti e associazioni locali, esperti di agronomia e olivicoltura, nonché professionisti del Mental Wellness, al fine di offrire un'esperienza completa di benessere psico-fisico derivante dal contatto con la natura.

Edizione numero 47 per la festa del piccolo e colorato borgo del Comune di Peccioli che si svolgerà per tutto il fine settimana. Un'ottima occasione per visitare la zona e concedersi poi un pranzo o una cena a base di bruschette preparate con l’olio e aglio e altri piatti toscani. Mercatini e spettacoli musicali e teatrali completano la manifestazione.

