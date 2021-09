Cosa fare a Pisa e provincia nel secondo weekend di settembre

Teatro, cinema, danza. E ancora escursioni, tuffi nella storia, eventi per bambini, oggetti vintage. È un weekend particolarmente ricco quello in arrivo. E con un focus particolare su Dante, visto che in città sono nel pieno le celebrazioni per i settecento anni dalla morte del Sommo Poeta. Ecco quindi qualche consiglio per il fine settimana del 11 e 12 settembre:

Quale modo migliore per celebrare Dante se non leggendo integralmente il suo capolavoro? E infatti sabato 11 e domenica 12 settembre, nella splendida cornice del Camposanto monumentale, i versi di Dante risuoneranno fra gli affreschi medievali di Buffalmacco e Taddeo Gaddi. Si partirà ovviamente con il fuoco dell'Inferno per passare, domenica sera, alla cantica del Purgatorio. Sono oltre 300, di tutte le età, i lettori che presteranno la voce a questa lettura integrale della 'Commedia', al termine di una settimana tutta dantesca organizzata da Le letture della Normale.

Per chi invece preferisce immergersi nei luoghi danteschi sabato 11 settembre è in programma una camminata con interventi teatrali. La partenza è dalla Pieve di Santa Giulia di Caprona. Da qui i partecipanti intraprenderanno un viaggio che intreccia trekking e ricerca poetica, camminata e teatro, valorizzazione del territorio e approfondimento culturale. L'evento, della durata di circa due ore, vedrà infatti la partecipazione di due attori e registi insieme ad una guida escursionistica.

Per continuare sul filone dantesco, sabato 11 settembre a Pisa, nel Palazzo della Sapienza, arriva una novità: l'avatar 'Divina', capace di tradurre i volti in terzine. Un'installazione che ha lo scopo di far immedesimare le persone con la Commedia, perpetrando l’antica storia del Dante popolare e trasmesso dai tanti che nei secoli ne imparavano i versi e li diffondevano ovunque. A seguire la lettura di un canto tratto dall'Inferno (XXXIII), quello del famoso Conte Ugolino, proprio in piazza dei Cavalieri, con la conduzione di Renato Raimo.

Ma questo è anche il weekend della festa della bellissima Rocca di Ripafratta. Visite guidate alla Rocca di San Paolino, al borgo di Ripafratta e alle torri medievali, escursioni sul Monte Pisano alla scoperta di fortificazioni, eremi e pievi. Ma anche discese in gommone sul Serchio, passeggiate e trekking anche per ragazzi, laboratori artigianali, tiro con l'arco storico, sport, musica, cultura, cibo genuino, birra artigianale e gelato naturale. È un programma ricchissimo quello che viene offerto sabato 11 e domenica 12 settembre nel borgo di Ripafratta, nel Comune di San Giuliano Terme. Tutto da scoprire.

E per gli amanti del vintage, pin up e macchine d’epoca è in arrivo uno degli appuntamenti più attesi in città: il Pisa Vintage, che si terrà alla Stazione Leopolda nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 settembre. Saranno presenti oltre 30 espositori provenienti da tutta la Toscana e oltre: abbigliamento, accessori, oggettistica, dischi, orologi, giochi e tutte le curiosità degli anni Cinquanta in poi. Ma non è tutto, perchè ci sarà anche la quinta edizione del concorso 'Miss Pin Up' e l'esposizione di moto e auto d'epoca.

Una passeggiata artistica in trenino sulle tracce di Pinocchio all'interno del Parco di San Rossore. Si chiama 'Pinocchio around the Park' ed è molto di più di uno spettacolo. È un originale site specific realizzato con la collaborazione del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, che sabato 11 settembre regalerà al pubblico la grande emozione di vivere la danza nella magica atmosfera di una incantevole area naturale protetta. Gli spettatori infatti saliranno a bordo del trenino che attraverserà il Parco e, nelle soste previste, assisteranno alle performances di danza.

In questo weekend artistico non mancherà nemmeno il teatro. Tra le varie proposte c'è quella offerta a Villa Crastan, con due spettacoli tanto coinvolgenti quanto toccanti e delicati. Si comincia sabato 11 settembre alle 21.15 con 'Venere in Pelliccia', che racconta l'inizio di un gioco sottile tra i due protagonisti, un regista e un'attrice. Domenica 12 settembre invece il palco si riempirà di storia con 'La ragazza dello swing': un viaggio nei ricordi felici dell'adolescenza, interrotti dall'orrore della Seconda Guerra Mondiale.

Un torneo di balestra tra i Balestrieri di Porta San Marco e quelli di di Lucca, intervallato da esibizioni di arcieri, armigeri, musici e sbandieratori. Si svolgerà sul prato di piazza del Duomo, domenica 12 settembre, la rievocazione storica per ricordare l'8 settembre 1499, giorno in cui, dopo 38 lunghi giorni di assedio, l’esercito fiorentino comandato da Paolo Vitelli, fu costretto ad abbandonare l’assedio portato alla città di Pisa, al Bastione Stampace.

E per non dimenticare i più piccoli, sabato 11 settembre torna Pontedera Kids, il format tutto giochi e divertimento. Nella cornice dell'ultimo sabato prima del grande rientro a scuola, la giornata sarà interamente all'insegna del gioco, dei colori e della creatività, con le attività di animazione dislocate già a partire dalle ore 10 della mattina e per l'intera giornata. Gonfiabili e saltarelli, personaggi Disney in giro per la città e soprattutto tanti giochi, a partire da quelli più antichi. Per i bambini ci sarà solo l'imbarazzo della scelta.