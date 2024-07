Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 13 e 14 luglio

Cultura musicale e concerti a Peccioli, esperienze notturne sulle Mura di Pisa per vedere e conoscere stelle e oggetti celesti, e poi divertimento per bambini in riva al mare, degustazioni di vini toscani e di hamburger, feste con momenti di aggregazione per tutte le età e le ultime aperture del Festival della lavanda, che regala viste imperdibili ogni anno a inizio estate. Ecco alcuni degli appuntamenti migliori di questo fine settimana nel pisano.

Torre Santa Maria diventa un punto di osservazione straordinario per sentirsi 'Vicini alle stelle'. Nella suggestiva atmosfera serale di Piazza dei Miracoli sarà infatti possibile osservare la luna, stelle doppie e colorate, l'ammasso globulare di Ercole, la nebulosa ad anello, le costellazioni e tanti altri oggetti celesti con telescopi montati a 11 e 25 metri di altezza, in un percorso a tappe attraverso i segreti del cosmo, camminando in quota nel tratto tra la Porta Nuova e la Torre Santa Maria, aperta in via eccezionale al pubblico.

RipaWine a Riparbella

I vicoli e le piazze del borgo di Riparbella, incastonato tra il mare e le colline, da venerdì 12 a domenica 14 luglio saranno il passaggio ideale per chi vorrà fare degustazioni di prestigiosi vini dalle cantine di produttori locali. Ma non ci sarà solo da bere: previsti anche stand con piatti della cucina tradizionale riparbellina e spettacoli musicali.

Si rinnova la collaborazione tra il quotidiano 'Il Post' e il Festival 11Lune di Peccioli, che dà vita a due concerti ed eventi che ruotano attorno al mondo della musica. In particolare, sabato 13 luglio coloro che hanno un biglietto per i concerti serati, fin dalla mattina potranno partecipare alla rassegna stampa commentata dei giornali e ai successivi appuntamenti in cui si parlerà di canzoni e di Sanremo con i giornalisti de 'Il Post'. Per finire, alle 21:30 si terrà il secondo dei due concerti in programma con questa collaborazione (il primo è quello dei Divine Comedy venerdì sera): suoneranno i Deacon Blue, storica band scozzese, guidata da Ricky Ross e Lorraine McIntosh, che torna in Italia per la prima volta dal 1991.

'Hamburgeriamo' a Bientina

Già in corso fino a domenica 14 luglio la seconda edizione di 'Hamburgeriamo' presso il Circolo Arci Il Risorgimento a Quattro Strade, nel Comune di Bientina con un ricco menù che prevede non solo hamburger di carne e di pesce, anche doppi, ma anche antipasti, primi, dolce e birra, con musica e spettacoli che regaleranno alle serate un'atmosfera di festa e divertimento.

Un appuntamento pomeridiano firmato Cineclub Arsenale e Alfea Cinematografica dedicato al divertimento dei più piccoli: una rassegna di cartoni animati nelle ore più calde del fine settimana proiettati sul grande ledwall (3.5x2), di quasi dieci metri quadrati sotto la struttura ombreggiata dello stabilimento balneare. Alle ore 14:30 di sabato è in programma 'Yakari, un viaggio spettacolare' (2023); domenica dopo, alla stessa ora, 'Il ragazzo e la tigre' (2022). Un'iniziativa che regalerà momenti di svago sia a bambini e bambine che ai genitori, sicuri di proteggerli dal caldo con garanzia di divertimento.

Lavanda Festival a Santa Luce

Ultimo fine settimana per visitare quel che viene definito ‘un angolo di Provenza in Toscana’: la distesa di campi di lavanda di Santa Luce a cui viene dedicato un festival, giunto alla sesta edizione, che accompagna la stagione di fioritura e che accoglie i visitatori con il colpo d’occhio suggestivo delle colline colorate di viola. Sarà possibile accedere ai filari, autonomamente o prenotando una visita guidata, per camminare immersi nel loro profumo, fare un tour in e-bike, partecipare a workshop e assistere a concerti gratuiti. Gli eventi disponibili in programma sono su www.lavandafestival.it/eventi.

Da venerdì 12 a domenica 14 luglio si tiene il secondo fine settimana di festa e aggregazione nel quartiere di Barbaricina presso il Campo sportivo Pisa Ovest. Una festa per tutte le generazioni tra cibo, musica e attività per tutte le età, dai giochi per bambini al ballo liscio per anziani passando per la selezione musicale tutta da ballare per i giovani.

