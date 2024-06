Weekend di San Ranieri, cosa fare a Pisa e provincia dal 15 al 17 giugno

Il fine settimana in arrivo sarà il clou del giugno pisano: domenica sera, infatti, con la tradizionale Luminara di San Ranieri, entreranno nel vivo i festeggiamenti del Santo Patrono della città di Pisa. Non mancheranno le attività da fare anche fuori città all'aria aperta, adatte anche ai più piccoli per i quali domenica il centro del borgo di Santa Maria a Monte riserverà tante sorprese a tema dinosauri.

Luminara di San Ranieri

Tantissimi lumini posti sulle 'biancherie' in legno renderanno suggestiva l'atmosfera sui lungarni cittadini la sera di domenica 16 in attesa del tradizionale spettacolo pirotecnico celebrativo del Santo Patrono della città che si svolgerà su chiatte posizionate lungo il fiume Arno a partire dalle ore 23.30.

Palio di San Ranieri

Lunedì 17 giugno proseguono i festeggiamenti in città con il 'Palio di San Ranieri' sul fiume Arno, nel giorno in cui viene ricordato San Ranieri. I quattro equipaggi che rappresentano i quartieri storici della città (San Francesco, San Martino, Santa Maria, Sant'Antonio), composti ognuno da otto vogatori, un timoniere e un montatore, si daranno battaglia in acqua, dove a vincere sarà l'equipaggio il cui montatore si arrampicherà su un pennone alto dieci metri, posto al traguardo su di una piattaforma galleggiante e recupererà la bandierina della conquista del Paliotto prima degli altri. Una gara lunga 1500 metri in controcorrente con partenza dalla Canottieri Arno fino allo Scalo dei Renaioli. Partenza alle 19.00.

Giugno Pisano sulle Mura

Anche la camminata in quota sulle Mura di Pisa di sabato 15 si inserisce tra gli eventi del mese più atteso dai pisani. La passeggiata a 11 metri di altezza sarà infatti guidata secondo il tema del giugno pisano, oltre a permettere di scorprire le bellezze della città da una prospettiva diversa.

'LuminMare' al Bagno degli Americani

Lunedì 17 giugno al Bagno degli Americani di Tirrenia torna 'LuminMare'. Più di duemila lampanini accesi per immergersi nell'atmosfera di festa e rievocare la tradizione dei lungarni cittadini. E poi musica, cibo e ospiti con lo spettacolo di mangiafuoco di Gaia Atmen. a cui seguirà il live dei Moonwise Den (dream pop-rock anni '70) con Erika Boschi alla voce e Agustin Cornejo alla chitarra elettrica.

Sabato 15 giugno Riparbella ospita un trekking astronomico intitolato 'La Luna del Solstizio d’estate' che combinerà attività fisica, natura, buon cibo e vino locale. Il percorso notturno nel bosco permetterà di osservare le lucciole e la luna, con cena prevista presso ristorante e sessione di osservazione astronomica guidata dall’astrofilo Gianluca Beccani.

Tre giornate per gustare bruschette in tutte le salse e altri piatti tipici locali e toscani, con musica e divertimento che domenica saranno possibili anche a pranzo. Da venerdì 14 a domenica 16 giugno una visita al borgo di Lajatico potrà dunque essere coronata da un passaggio alla 32° edizione della festa, che garantisce spazi al coperto per non fermarsi neanche in caso di condizioni meteo sfavorevoli.

Una domenica che entusiasmerà soprattutto i bambini sarà quella del 16 giugno a Santa Maria a Monte, la cui piazza principale si trasformerà in un parco tematico, un Jurassic Park in miniatura dove i giganti che milioni di anni fa popolavano la Terra saranno gli assoluti protagonisti, con quattro riproduzioni a grandezza naturale e ad alto impatto scenografico e laboratori tematici di storia, scienza e giochi che faranno scoprire tutte le curiosità possibili sui dinosauri. Ci sarà anche animazione interattiva che accompagnerà i visitatori direttamente nella preistoria per illustrare il meraviglioso mondo dei dinosauri e un'area giochi gonfiabili allestita all'interno del Parco dei Dinosauri per garantire il divertimento dei più piccoli.

Qui tutti gli eventi