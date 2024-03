Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 16 e 17 marzo

Sarà questo il fine settimana di addio all'inverno 2024: e quale miglior modo per festeggiare l'arrivo della primavera se non godendosi un po' di tempo libero all'aria aperta o andando a scorprire curiosità su Pisa e dintorni? Tra spettacoli teatrali, una mostra con un tema peculiare, escursioni e incontri, ecco qualche idea per trascorrere il fine settimana nel pisano.

La giornata Nazionale per la sensibilizzazione dei disturbi alimentari verrà celebrata con un evento organizzato dall'associazione 'La vita oltre lo specchio' nel bellissimo Parco di San Rossore a Pisa. L'evento propone un'escursione guidata da Azimut Treks per trascorrere una giornata immersi nella natura, rigenerarsi e apprezzare la bellezza insieme a pazienti, famiglie e operatori. L'appuntamento è per domenica 17 marzo, con inizio alle ore 09.30 e termine alle ore 16.00, incluso un intervallo per il pranzo al sacco. La giornata si concluderà con un ringraziamento ai partecipanti nella Sala Gronchi dell'Ente Parco, seguito da una merenda offerta dall'associazione 'Noi per Voi'. L'evento è aperto a tutti.

Torna l'evento dedicato al cibo di strada di qualità proveniente da tutto il mondo. Organizzato da International Street Food e Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa, l'ottava edizione di questa manifestazione si svolgerà in Piazza Don Minzoni, zona Giardino Scotto e Ponte della Vittoria, con ingresso gratuito, dal 15 al 17 marzo. I food truck offriranno una vasta selezione di piatti della cucina italiana e internazionale, accompagnati da birra artigianale proveniente da microbirrifici italiani e internazionali, oltre a dolci tradizionali. Un'opportunità per gustare prelibatezze in una cornice suggestiva sulle sponde dell'Arno, vicino al centro storico.

Sabato 16 marzo presso l'atrio di Palazzo Gambacorti verrà inaugurata la mostra 'Storia della telefonia a Pisa dal 1884', organizzata dall’associazione Seniores Alatel TelecomItalia- sezione di Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa. La mostra, curata da Marcello Cecconi, resterà aperta fino al 23 marzo. Sarà esposta la copia del primo contratto telefonico della città del 16 marzo 1884, firmato da Luigi Bosi, che ottenne le concessioni governative per l'installazione del servizio telefonico a uso privato e pubblico. La mostra racconterà in che modo la storia della telefonia a Pisa si intreccia con quella nazionale.

Sabato 16 marzo Marco Paolini si esibirà alla Città del Teatro di Cascina in uno spettacolo che esplora l'evoluzione umana attraverso un'incontro immaginario con i nostri antenati, ripercorrendo 200.000 anni di storia e connettendoci alle nostre radici più profonde. Paolini organizza una riunione di famiglia stravagante, dove i nonni della storia sono chiamati a dare consigli sul futuro della specie umana, minacciata dall'impatto devastante dei cambiamenti climatici causati dall'uomo. Temi come l'evoluzione e l'ecologia vengono affrontati in modo epico-comico, con i problemi attuali che si intrecciano con le sfide affrontate dai nostri antenati nel corso dei millenni.

Sigfrido Ranucci, giornalista indipendente, celebra il suo lavoro e la sua vita in un evento unico. Conosciuto per il suo impegno nella difesa della libertà dell’informazione, Ranucci, insieme alla sua équipe di Report, condivide le sfide e i trionfi del giornalismo d’inchiesta in Italia. In questo incontro, svela retroscena delle sue inchieste più rilevanti e rivela influenze importanti, come quella del padre e del suo mentore Roberto Morrione. Il libro offre un autoritratto coraggioso di un uomo che non cede al cinismo, sempre alla ricerca della scelta giusta per rispettare la promessa di legalità e giustizia sociale. Ranucci dialogherà domenica 17 marzo con Francesca Franceschi e Fabrizio Bartelloni. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Fiab Pisa parteciperà alla Festa di primavera a Calci organizzata dall’associazione 'Nicosia nostra'. La partenza in bicicletta è prevista per domenica 17 marzo dall’inizio del viale delle Piagge. Dopo le iniziative della festa, il pranzo libero sarà nell’area pic-nic del prato di villa Borghini. Il percorso di circa 30 km è in prevalenza su strade asfaltate, con alcuni tratti sterrati.

Domenica 17 marzo alla Città del Teatro, la compagnia Giallo Mare Minimal Teatro presenta uno spettacolo per bambini dai 4 anni ispirato agli 'Omini' di Gianni Rodari. Arturo e Noè prendono vita in due storie che combinano recitazione, immagini e suoni per coinvolgere attivamente i giovani spettatori. L'Omino dei Sogni, Arturo, seleziona sogni per colorare il buio, mentre l'Omino delle Nuvole, Noè, trasporta il pubblico in un mondo antico e fantastico. Lo spazio scenico vede l'attrice Alice Bachi al centro di due diverse proiezioni video, con disegni dell'artista pisana Daria Palotti, che interagiscono con la recitazione attraverso animazioni multimediali di Ines Cattabriga.