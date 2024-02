Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 17 e 18 febbraio

Ultimo fine settimana di Carnevale da trascorrere in piazza o sul lungomare con tutta la famiglia. E poi una mostra nel pieno centro della città di Pisa per immergersi nelle forme e nei colori dell'arte contemporanea astratta e informale ed escursioni tra il borgo incantevole di Vicopisano e la riserva naturale di Montefalcone. E per chi vuole solo stare comodo in poltrona, ci sono anche ottime proposte di teatro.

Pontedera Carnaval: musica e divertimento no-stop per grandi e piccini

Sabato 17 febbraio lungo le rive dell'Era una giornata di divertimento mascherato e musicale coinvolgerà grandi e piccoli. Le attività per i più giovani includono baby dance, incontri con personaggi dei cartoni animati e giochi in diverse piazze della città. In piazza Curtatone balli di samba e musica brasiliana con un dj set carioca fino a mezzanotte. In piazza Martiri della Libertà ci saranno spettacoli musicali, con un live show dedicato agli anni '90 seguito da musica elettronica e performance di artisti locali. Saranno disponibili anche aree food and drink per soddisfare adulti e bambini.

Tarantula Garganica in concerto al Teatro Nuovo

Sabato 17 febbraio 2024, alle 21.00, saliranno sul palco del Teatro Nuovo di Pisa i Tarantula Garganica, gruppo che eseguirà la travolgente tarantella pugliese con un sound dinamico e innovativo. L'evento fa parte della rassegna 'Calendario Popolare' del Teatro Nuovo di Pisa, dedicata alla musica popolare italiana. I Tarantula Garganica, attivi dal 2003, si dedicano alla valorizzazione della cultura del Gargano tramite canti, poesie e balli tradizionali, preservando il fascino della sua tarantella per trasmetterlo alle nuove generazioni, attraverso un repertorio che richiama il suono delle chitarre battenti e delle castagnole.

Contemporary now / Forma, segno e colore @GamecPisa

Inaugurazione per la mostra "Contemporary Now / Forma, Segno e Colore" sabato17 febbraio 2024 presso il GAMeC CentroArteModerna di Pisa. Curata da Massimiliano Sbrana, esplorerà l'arte informale e astratta attraverso opere di artisti internazionali. Forma, segno e colore saranno i protagonisti, elementi fondamentali di espressione artistica in queste correnti. La mostra omaggia figure storiche come Burri, Fontana, Mondrian e Kandinsky, esponendo opere di artisti contemporanei che esplorano le stesse tematiche. La mostra sarà aperta fino al 28 febbraio 2024, con ingresso libero.

Tiziana Foschi e Antonio Catania in 'Ma non avevamo detto per sempre?'

Sabato 17 febbraio alle 21.00, presso La Città del Teatro di Cascina, debutta in Toscana lo spettacolo 'Ma non avevamo detto per sempre?'. Una commedia scritta da Tiziana Foschi, interpretata da Tiziana Foschi e Antonio Catania, e diretta da Antonio Pisu. La trama ruota attorno a una coppia che, dopo trent'anni di matrimonio, cerca di separarsi, tra gag comiche e riflessioni sull'amore perduto. Lei, razionale e affidabile, è stanca del ruolo di pilastro della famiglia; lui, artista incompreso, è determinato a lasciarla. Tuttavia, l'amore che hanno condiviso suggerisce una strada diversa: utilizzare la loro storia per una commedia che porta finalmente al successo lui. Tra incertezze e speranze, l'addio diventa un'opportunità per nuove scoperte.

Fantasia - Coriandoli al Mare: Il Carnevale accende Marina di Pisa

Domenica 18 febbraio, Marina di Pisa si prepara a riaccendere gioia e l'allegria dopo le recenti difficoltà causate dalle mareggiate con 'Fantasia – Coriandoli al Mare'. Un carnevale sul lungomare, in cui grandi e piccoli potranno godere di un pomeriggio di festa con animazione, musica e divertimento. La parata in maschera, con i personaggi dei cartoni animati e fantastici personaggi, sarà accompagnata dalla coinvolgente musica della banda spettacolo 'La Campagnola' di Marlia. La sfilata partirà da Piazza delle Baleari alle 15.00 e si dirigerà verso Piazza Gorgona, dove i bambini potranno anche divertirsi con il truccabimbi. La giornata culminerà con la premiazione delle migliori maschere, suddivise in tre categorie, con premi e sorprese per i partecipanti.

Visita guidata: Vicopisano e le sue fortificazioni

Domenica 18 febbraio, dalle 10.30, con una visita guidata si avrà l'opportunità di immergersi nel Medioevo esplorando il suggestivo borgo e castello di Vicopisano. Questo antico borgo, una volta importante roccaforte pisana, si trova al centro di un territorio vivace, circondato dai domini di Pisa, Lucca e Firenze. Un viaggio attraverso un labirinto di strade che condurranno a giardini incantevoli, torri medievali e maestose fortificazioni.

Trekking alle Cerbaie e alla riserva di Montefalcone

Escursione di dodici chilometri attraverso i boschi dell'altopiano delle Cerbaie, in provincia di Pisa. Il percorso offre la scoperta di una deliziosa area umida con stagni e ruscelli, includendo la visita alla Riserva Naturale Biogenetica di Montefalcone. L'itinerario, adatto a tutti, si snoda in un ambiente naturale ricco di sorprese. L'escursione parte e termina a Staffoli, domenica 18 febbraio, con inizio alle 10.00 e conclusione alle 16.00, per una giornata di immersione nella natura.

Teatro: 'Pollicino', spettacolo per bambini

Domenica 18 febbraio alle 17.00 presso la Città del Teatro di Cascina sarà presentato 'Pollicino', uno spettacolo dedicato ai bambini dai 4 anni in su, della compagnia Teatro dell’Orsa. Ispirato alla fiaba di Charles Perrault, racconta la storia di coraggio di Pollicino, che affronta la crisi e l'orco con astuzia e determinazione. Attraverso il teatro di figura e la narrazione, si trasmette il messaggio che anche i più piccoli possono ottenere grandi risultati con intelligenza e coraggio. Gli attori Bernardino Bonzani e Franco Tanzi interpreteranno i personaggi, realizzati con materiale di riciclo, conferendo loro un'anima ricca di emozioni.