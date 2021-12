Cosa fare a Pisa e provincia nel weekend pre-natalizio Dolci, mercatini, concerti natalizi e, ovviamente, l'arrivo di Babbo Natale. Ma non mancheranno escursioni (sempre natalizie), avventurose cacce al tesoro e intere giornate dedicate all'arte e al circo

Anche l'ultimo weekend prima di Natale è alle porte. Il countdown in attesa delle tanto sospirate vacanze natalizie è ormai cominciato. Ma se per il gran giorno bisogna aspettare ancora, le magiche atmosfere del Natale sono già arrivate in ogni città, borgo o paese, dalle montagne al mare, portandosi dietro addobbi, luci, mercatini. E anche tanti eventi da segnare in questo fine settimana pre-natalizio.

Atmosfera natalizia e cioccolato sono un binomio perfetto per iniziare al meglio le feste. Per l'intera giornata di sabato 18 dicembre Capannoli si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio con l'arrivo di 'Natale al Cioccolato'. Una location da fiaba con il mercatino di prodotti artigianali, creativi ed enogastronomici, dove sarà possibile fare un po' di shopping natalizio. Il re della manifestazione sarà però il cioccolato, con i prodotti artigianali dei migliori cioccolatieri italiani ospitati in un suggestivo allestimento. Tante anche le iniziative per i più piccoli: un'area giochi in legno, una spettacolare nevicata e le emozioni del villaggio di Babbo Natale, che arriverà accompagnato dagli elfi per ricevere le letterine dei bambini. Spazio anche alle musica, con l'esibizione degli zampognari a rendere ancora più magica l'atmosfera.

Il clima natalizio approda anche in riva al mare con 'Maiorca Christmas Time', un pomeriggio di festa (sempre sabato 18 dicembre) in via Maiorca a Marina di Pisa. Esibizioni di danza acrobatica aerea, trampolieri e illusionisti si accompagneranno agli intrattenimenti pensati per i più piccoli. Dalle leccornie (caldarroste, zucchero filato) all’arrivo di Babbo Natale in persona sul risciò, che porterà doni e dolcetti ai bambini. Allestito anche un piccolo mercatino natalizio in Largo Pontecorvo.

Tra gli appuntamenti pre-natalizi non possono mancare i concerti di Natale. Si comincia, la sera di venerdì 17 dicembre, con quello ospitato nella Cattedrale di Pisa, dove la magia della musica si sposa perfettamente con la suggestività della location. Protagoniste della serata saranno le composizioni di Vivaldi, Verdi, Corelli, Mascagni e Haendel insieme ai canti più importanti della tradizione natalizia. Altro concerto di Natale domenica 19 dicembre nella Chiesa di San Michele in Borgo con 'Et pastores venerunt', esibizione per organo e viola del Duo Galanti Un'iniziativa musicale rivolta all'intera cittadinanza per concludere l'anno e scambiarsi gli auguri. Tema conduttore le 'Pastorali', sulla scia di compositori come Frescobaldi, Pasquini e Zipoli.

La sera di sabato 18 dicembre saranno invece le note di Josquin Desprez, nel cinquecentenario della sua morte, a risuonare in una delle chiese più belle e suggestive della città, ossia la Chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. Qui infatti si terrà un concerto di beneficenza per l'intera città. L'ingresso è gratuito (con prenotazione obbligatoria), ma alla fine sarà possibile fare offerte per la realizzazione di un progetto educativo musicale rivolto ai giovani. Accanto alle composizioni senza tempo di Desprez, verranno proposti anche i brani di Antonio Brunelli, Maestro di cappella di S.Stefano dei Cavalieri nei primi anni del '600, composti a Pisa esattamente 400 anni fa.

Natalizia è anche l'escursione in programma per questo fine settimana. Domenica 19 dicembre la meta sarà Toiano, un paesino medioevale ormai disabitato, tra i Luoghi del Cuore del FAI. Qui sarà possibile portare il proprio addobbo natalizio da lasciare in paese, nell'angolo che piace di più. E, dopo aver compiuto questa 'missione' natalizia, ci si potrà godere la vista. Da lassù infatti lo sguardo spazia tra le due valli di Volterra e Peccioli fino alle Apuane e San Miniato, senza farsi mancare la piana di Pisa.

Anche all'Orto Botanico di Pisa si aspetta il Natale. Come? Con una avventurosa caccia al tesoro per bambine e bambini insieme ai propri genitori. L'appuntamento è per domenica 19 dicembre. Mappa alla mano e risolvendo gli indovinelli si potranno conoscere molte delle piante ospitate all’Orto. L'obiettivo è quello di identificare, grazie al gioco di squadra, la 'pianta perduta'. Il tesoro? Un premio per tutti.

Si arriva così agli spettacoli di circo e teatro. Tutti 'concentrati' in un'unica, spettacolare giornata. Quale? Domenica 19 dicembre a San Giuliano Terme, dove arriva l'evento 'Arte&Libertà - Driin Day'. Conferenze, laboratori circensi e di pittura, parate con giocolieri e trampolieri. Ma anche spettacoli itineranti e 'sedentari' di circo, proiezioni di video e musica. Un programma ricco che continuerà per l'intera giornata all'insegna del divertimento e della sensazione di libertà che solo l'arte è capace di regalare.

