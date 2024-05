Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 18 e 19 maggio

Il calendario degli eventi si arricchisce sempre più di manifestazioni enogastronomiche o per fare vita all'aria aperta: c'è attesa per l'imminente inaugurazione della fiera di Sant'Ubaldo a Pisa, e la città darà spazio al divertimento dei giovani anche grazie a una giornata dedicata al gioco in pieno centro storico. E poi, fiori al centro della due giorni di festa a Vicopisano e della serata a tema a Capannoli. Un festival di quattro giorni a San Miniato Basso e serate dedicate al vino e alla birra completano il panorama degli eventi più interessanti fissati per i prossimi due giorni nel pisano.

La 45ª Fiera di Sant'Ubaldo si svolgerà sul viale delle Piagge da venerdì 17 a domenica 19 maggio, con eventi che proseguiranno fino al 31 maggio. Inaugurata nel pomeriggio di venerdì, la fiera entrerà nel vivo durante il weekend, con la maratona, uno spettacolo di musica e vernacolo e una cena conviviale. Domenica ci saranno attività sportive per i giovani, giochi con i Vigili del Fuoco e il Palio Remiero di Sant'Ubaldo. Gli stand saranno aperti da metà mattina fino a sera. Tra gli eventi successivi, si segnalano incontri culturali e degustazioni di prodotti locali.

Il 18 e 19 maggio Vicopisano ospiterà la 12ª edizione di "Vicopisano Castello in Fiore", trasformando il borgo Bandiera Arancione e il Camminamento della Rocca del Brunelleschi in un grande giardino. La manifestazione, con ingresso gratuito, offre una varietà di fiori, piante, stand di prodotti artigianali ed enogastronomici. Si potranno visitare il Complesso Monumentale della Rocca, la Torre del Soccorso e il suo Camminamento, adornati con piante donate dalla Festa Medievale di Vicopisano. Gli eventi includono degustazioni, spettacoli, concerti, animazioni per bambini, letture, laboratori, presentazioni di libri, picnic, passeggiate tematiche, visite guidate, mostre d'arte e fotografiche, esposizioni di auto d'epoca e Vespa Club, e molto altro. Domenica sarà possibile raggiungere Vicopisano da Pisa anche in bicicletta con l'iniziativa di Fiab.

Venerdì 17 e sabato 18 maggio, il Parterre di San Giuliano Terme ospiterà la seconda edizione di 'Bagni di Vino', evento di degustazioni di vino e musica dal vivo. Promosso dal Comune e organizzato dall'Associazione Antitesi con Geste, l'evento prevede la presenza di numerosi espositori di vino e sommelier. Sarà disponibile uno spazio food e selezioni di caffè. Le serate saranno animate da esibizioni musicali live: sabato 18 Lorenzo Niccolini aprirà la serata con un'esibizione di chitarra fingerstyle, seguito dal concerto 'Café Du Monde' di DrumRum Teatro Suonato, con canzoni da tutto il mondo e aneddoti.

Sabato 18 maggio le Logge di Banchi di Pisa saranno il fulcro di un evento dove il gioco si esprimerà in tutte le sue forme. 'Pisa in Gioco' valorizza l'importanza del gioco in ambito sociale e culturale con attività come giochi da tavolo, mattoncini Lego, scacchi, il gioco del GO, giochi artigianali in legno, simulazioni di soccorso, e laboratori per bambini. Saranno presenti anche giochi tradizionali sardi, fumetti e uno spazio morbido per i più piccoli.

Si sta già svolgendo l'evento che accende borgo di San Miniato Basso. Quattro giorni di musica e spettacoli di alto livello contornati da una grande varietà di street food da tutta Italia, che culmineranno con l'apertura del tour nazionale del team Sbam! - From Jova Beach Party, con l'energia dei "Jova Beach Party" di Jovanotti sabato, per chiudere poi domenica con lo spettacolo comico di Cristiano Militello. Divertimento a ingresso gratuito con luna park e area giochi per bambini entrambe le serate.

Si rinnova l'appuntamento con il festival nato nel 2023 per promuovere il borgo e le sue eccellenze locali concentrandosi sabato 18 maggio a partire dal tardo pomeriggio. Tre birrifici artigianali offriranno specialità completamente toscane e a km zero da accompagnare con cibo di strada e musica dal vivo con gruppi come i Macrophobia, gli Albert The Brewer e i Nothing in Common. Sarà presente un'ampia varietà di prelibatezze offerte da ristoratori locali e associazioni, insieme a divertimenti per grandi e piccini, come tornei di biliardino e area giochi.

Domenica sera a Capannoli sarà proposta una serata a tema floreale che prende il nome di 'Petali di Gusto', con buon cibo e musica dal vivo. I partecipanti potranno godere di un'esperienza culinaria diversa, indossando abiti e accessori a tema, e gustare prodotti locali accompagnati dalla musica di 'Zero Positivo' di Ernesto Bove. Con un dress code speciale e un menù variegato, l'evento vuole offire un'esperienza memorabile ravvivando l'atmosfera del paese.

